Dancing Brasil é vice-líder de audiência no Mercado Nacional e ganha reprise

Apresentado por Xuxa Meneghel, o programa Dancing Brasil garantiu o segundo lugar isolado em sua noite de estreia, na última segunda-feira, dia 3 de abril, no Mercado Nacional .



O reality show musical, exibido das 22h35 à 00h20, marcou 6 pontos de média e 11% de share contra 5,5 pontos da emissora terceira colocada, que exibia um programa de auditório e um de imitações, no PNT (Painel Nacional de Televisão). No primeiro episódio da atração, os 14 participantes dançaram ritmos como samba, tango e valsa.



O Dancing Brasil vai ao ar às segundas-feiras, ao vivo, logo após o Jornal da Record, com apresentação de Xuxa Meneghel. A atração ganhou uma reapresentação no sábado , a partir das 20h30.





