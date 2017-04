Você está: Notícias

On demand

Food Network estreia conteúdo no NOW

Vcfaz.tv - Hoje, 15:10







O canal de televisão por assinatura Food Network amplia ainda mais a sua presença no mercado nacional com estreia no NOW , serviço de vídeo sob demanda da NET (a partir do pacote NET Mais HD) e Claro HDTV (a partir do pacote Mix HD). Os amantes de gastronomia e estilo de vida podem conferir parte da programação do canal, comandada por talentos nacionais e internacionais, como o chef Pedro Benoliel e Giada De Laurentiis.



“ A NET e a Claro têm o compromisso de oferecer uma programação completa e variada para toda a família. Com o Food Network no NOW proporcionamos opções voltadas para o universo da gastronomia e, ampliamos a oferta de conteúdos que podem ser assistidos pelos clientes, quando, onde e quantas vezes quiserem ”, comenta Alessandro Maluf, diretor de produto vídeo do Grupo Claro.



Uma das marcas da Scripps Networks Interactive , uma das principais desenvolvedoras mundiais de conteúdo nas categorias casa, gastronomia e viagem, o canal Food Network comemora a estreia no NOW . " O Brasil é um dos mercados globais de maior prioridade para a Scripps Networks Interactive. E essa nova parceria com a NET e a Claro HDTV é, sem dúvida, um marco importante no crescimento dos negócios, em toda a região. Como resultado deste acordo nós alcançaremos mais amantes de conteúdo focado em estilo de vida ”, comenta Eduardo Hauser, Diretor Geral, América Latina e Caribe, Scripps Networks Interactive.





