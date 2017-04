Você está: Notícias

Mercado

Claro tem novo CEO para Mercado Pessoal

Vcfaz.tv - Hoje, 15:16







O executivo Paulo Cesar Pereira Teixeira é o novo CEO da Unidade de Mercado Pessoal , responsável pela operação móvel da Claro no Brasil.



Teixeira é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com cursos de especialização em Gestão pelo IESE em Barcelona e Telecomunicações pela École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris.



Com mais de 35 anos de experiência no mercado de Telecomunicações, já atuou como CEO e membro do Conselho de Administração em empresas de grande porte do setor.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).