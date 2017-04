Você está: Notícias

Netflix divulga o trailer de Las Chicas del Cable

No próximo dia 28 de abril, a Netflix estreia a primeira temporada da aguardada série original espanhola Las Chicas del Cable .



O apaixonante drama em 8 episódios estreará mundialmente às 4 da manhã, horário de Brasília e revelará a história de quatro mulheres lutando por liberdade e oportunidade em uma sociedade dominada pelos homens.



À medida que a história se desenvolve, as "garotas do cabo" Lidia (Blanca Suárez), Carlota (Ana Fernández), Ángeles (Maggie Civantos) e Marga (Nadia de Santiago) buscarão independência, amor e amizade, sobretudo.



Las Chicas del Cable é dirigida por Carlos Sedes e David Pinillos, com produção executiva de Teresa Fernández-Valdés e Ramón Campos. Outros personagens são Sara (Ana Polvorosa) Francisco (Yon González), Carlos (Martiño Rivas), Pablo (Nico Romero), Miguel (Borja Luna), Mario (Sergio Mur) e Doña Carmen, interpretada pela atriz multi-premiada Concha Velasco.



