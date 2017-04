Bruno Laurence é o novo contratado dos canais FOX Sports

O jornalista Bruno Laurence é o mais novo contratado dos canais FOX Sports . O experiente jornalista, assinou esta semana com canal onde será o apresentador de uma atração dominical, além de produzir reportagens especiais e participar dos mais diversos programas da grade esportiva.



“ Minhas expectativas são espetaculares e estou muito feliz com tudo que vi de estrutura e projetos que me foram apresentados. Estou muito empolgado! Entrar na TV a cabo, especificamente em um canal esportivo, é fascinante; principalmente para quem gosta de esporte como eu gosto. Quero trazer coisas boas para o canal, com alegria, informação e muita vontade. Pretendo colaborar para que os novos produtos agradem a audiência e tragam as pessoas para perto. Estou agoniado para começar ”, confessa Laurence.



“ O Bruno é um jornalista conceituado, com vasta experiência e repertório. Conhecido do grande público, ele e tem um jeito particular de lidar e transmitir a notícia, agregando ainda mais a nossa programação. A sua chegada vem em um momento de reformulações e apostas em novas atrações. Agora no FOX Sports, Laurence passa a fazer parte do time que tem a missão de oferecer o melhor em programação esportiva aliada ao entretenimento ”, explica Eduardo Zebini, SVP & CCO do FOX Sports.



Carioca e filho de jornalistas, Bruno sempre foi apaixonado por basquete, tentando inclusive seguir carreira na modalidade, mas aos 18 anos começou a estudar jornalismo, antes de mudar-se para São Paulo, em 1998.