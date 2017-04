Você está: Notícias

Simba comunica que ainda está em negociação com NET e Claro

A Simba Content , empresa criada para negociar os direitos de transmissão das emissoras Record, RedeTV e SBT junto às operadoras de TV por assinatura, emitiu nota na tarde desta quinta-feira, dia dia 6 de abril, para esclarecer que ainda está em negociação com as operadoras NET e Claro .



O comunicado foi divulgado logo após o site da Veja publicar que as empresas teriam chegado a um acordo e que os contratos seriam assinados nos próximos dias.



A Simba informou " que as negociações seguem seu curso, sem novidades, e sempre acreditou no bom senso entre as partes ".





