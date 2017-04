Você está: Notícias

Fofocalizando mantém vice-liderança e chega a 7 pontos

Hoje, 14:19







O programa Fofocalizando voltou a registrar na tarde desta última quinta-feira, dia 6 de abril, bons índices de audiência e garantiu novamente a vice-liderança durante o confronto com a reprise de novela da Record.



No horário em que as duas atrações foram ao ar simultaneamente, das 15h00 às 15h42, o programa do SBT marcou 5,1 pontos de média e empatou com a concorrência.



Na média geral, das 14h45 às 15h42, ‘Fofocalizando’ marcou 5,1 pontos de média, 11,3% de share e alcançou 7 pontos de pico.





