History estreia nova temporada de Na Corrida

Na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, a partir das 18h30, o canal de televisão por assinatura History estreia a segunda temporada de Na Corrida .



A produção original do canal acompanha o piloto Marco Cozzi e a Equipe History durante o Campeonato Brasileiro de Turismo 2016 , categoria classificatória para a Stock Car. Em episódios de 30 minutos de duração, a série apresenta um retrato real dos bastidores e mostra ao telespectador toda a tensão que envolve uma equipe durante a disputa do campeonato: os dramas, as expectativas e os desafios para conquistar a liderança.



“ O diferencial de Na Corrida é o registro feito pelo ângulo de quem está disputando o Campeonato, pois entramos na cabeça daqueles que estão na pista, do piloto ao chefe de equipe e do mecânico. Eles têm de tomar decisões rápidas e arriscadas, que podem levar a um acidente ou ao pódio, e tudo muda em um segundo, é muita adrenalina ”, afirma Maria Maligo, diretora de Marketing do HISTORY.



No episódio de estreia, Curitiba, Marco Cozzi começa a temporada 2016 do Campeonato Brasileiro de Turismo com uma nova equipe. Eles precisam ser muito rápidos fora das pistas para entender qual é o melhor acerto que eles podem fazer juntos no carro. Será uma temporada de muitas novidades: novas regras, novos riscos, nova equipe... mas o mesmo desafio: correr, o máximo que der.





