Você está: Notícias

Obesidade

Discovery estreia a quinta temporada de Quilos Mortais

Vcfaz.tv - Hoje, 14:33







Os protagonistas da série Quilos Mortais sabem que perderam o controle sobre o próprio corpo e se transformaram em prisioneiros da obesidade – a maioria deixou de sair de casa, de trabalhar, e tem extrema dificuldade em tarefas corriqueiras como levantar da cama, tomar banho e caminhar entre os cômodos.



A partir de quarta-feira, 12 de abril, às 19h50, o canal Discovery estreia a quinta temporada da série e acompanha o momento crítico na vida desses homens e mulheres que sofrem com a obesidade – eles encontraram a motivação para a mudança e irão se candidatar a cirurgias bariátricas, dispostos a seguir o plano de reeducação alimentar que a acompanha.



Os 14 episódios que compõem a quinta temporada são especiais com duas horas de duração. Cada um deles destaca um caso a partir de imagens captadas ao longo de um ano de tratamento – junto a elas, há relatos dos pacientes que tentam recobrar o controle de suas vidas por meio da via cirúrgica, além de depoimentos de seus familiares.



Os protagonistas contam suas sensações, medos e dúvidas. Das dificuldades que trouxeram a necessidade de mudança, passando pela apreensão às portas do centro cirúrgico, até os resultados nos meses que seguem a operação. Revisitando suas infâncias e revendo as fotos antigas, eles revelam o momento em que a comida passou a ser sinônimo de conforto e proteção: assim emergem difíceis lembranças de violência e abuso. Após buscarem refúgio na comida, eles viram seus relacionamento afetados pela obesidade e suas rotinas definidas pelo excesso de peso.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).