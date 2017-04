Você está: Notícias

Chocolate

Food Network exibe maratona especial de Páscoa

Vcfaz.tv - Hoje, 14:39







Para comemorar o feriado de Páscoa, o canal de televisão por assinatura Food Network transmite a Maratona de Páscoa no dia 15 de abril, a partir das 17h35, com episódios de Bizu, Receitas da Ina: De Volta ao Básico, Giada em Casa, Duelo de Receitas e I Could Kill for Dessert.



Em Bizu , a chef Luiza Hoffman prepara três pratos deliciosos a base do ingrediente estrela para a ocasião: pastel de chocolate com flor de sal, frango ao molho de chocolate e fondue de chocolate. Em Receitas da Ina: De volta ao Básico , Ina Garten inclui no programa ideias como cupcakes de chocolate com cobertura de pasta de amendoim, trufas de chocolate branco e lascas crocantes de chocolate e bolo gelado de creme mocha e cookies de chocolate.



Já em Giada em Casa , Giada De Laurentiis prepara Fettuccine de chocolate com ervilhas e pancetta, risoto de chocolate branco e coquetel italiano preto e branco. Em Duelo de Receitas , apresentado por Bobby Flay, a chef nova iorquina, Aliyyah Baylor, mantém a tradição da família e mostra como preparar seu Bolo Alemão de Chocolate. E para finalizar, a confeiteira Dani Noce visita a boutique de chocolate artesanal em Paris, Debauve et Gallais, em episódio de I Could Kill For Desert . Inspirada pela degustação de chocolates, Dani prepara um Saint-Honoré de Pinacolada e uma Frozen Margarita.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).