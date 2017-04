MTV exibe final de "Are You The One? Brasil" e estreia nova temporada da versão americana



Neste domingo (09), a MTV exibe o season finale de "Are You The One? Brasil" e logo em seguida estreia a quinta temporada da versão americana de "Are You The One?" .



A partir das 19h30, no último episódio da 3ª temporada de "Are You The One? Brasil" , a apreensão e o medo de perderem o prêmio são reais. O episódio começa com uma retrospectiva com os melhores (e piores) momentos da temporada: brigas épicas, barracos, festas, romances, matches, erros, certos estratégicos e etc. A prova da semana é uma verdadeira prova de força e habilidade. Os casais vencedores ganham um passeio de avião por toda a área de Trancoso – ver a Bahia de uma nova perspectiva.



Para comemorar a temporada, rolou uma festa na praia! Fogueira, música, todo mundo de branco. A estratégia para cabine da verdade foi a seguinte: voto secreto, sem discussões e combinações prévias. Mas, para surpresa da galera, a votação empatou e decisão teve que ser sim discutida e combinada, entre todos.



Logo em seguida, às 20h30, a MTV estreia a 5ª temporada de ‘Are You The One?’ com novidades. Pela primeira vez, o reality vai reunir 22 solteiros em busca de seu par perfeito – as versões anteriores formaram 10 casais e não 11. Além disso, o prêmio passa a ser de um milhão de dólares. A partir do próximo domingo, o programa passa a ser exibido às 19h30.



“Are You The One?” é o reality de relacionamento mais popular da MTV. O programa tem por objetivo responder à pergunta: “Se seu par perfeito estivesse na sua frente, você seria capaz de reconhecê-lo?”. As regras podem ser simples, mas jogo que envolve sentimento nunca é! Com a ajuda do apresentador Ryan Devlin, os solteiros tentam achar seu match - já identificado por uma equipe de gurus profissionais e psicólogos especializados no assunto. Em apenas 10 episódios, eles terão que seguir seu coração e ser bons de estratégia se quiserem encontrar o amor e levar para casa sua parte do prêmio total de um milhão de dólares.



O último episódio de "Are You The One? Brasil" será exibido no dia 09 de abril , às 19h30 e a nova temporada de “Are You The One?” estreia às 20h30.