Você está: Notícias

Tatuagens e Confusões

Charlotte e Bear apresentam "Just Tattoo Of Us", novo reality da MTV

robertoscalon - Hoje, 19:00









Nesta terça (11), a MTV estreia um novo reality show , "Just Tattoo Of Us" . Apresentado pela rainha dos realities Charlotte Crosby ( "Georgie Shore" ) e Stephen Bear ( "De Férias com o EX" ), o programa reúne duplas corajosas: amigos, familiares, casais. A ideia é que uma pessoa seja tatuada com desenho escolhido pela outra. Tudo ficaria bem se não fosse um pequeno detalhe: o tatuado só vê o resultado ao final da sessão, ou seja, já com a pele marcada. Para sempre.



"Just Tattoo Of Us" estreia dia 11 de abril , às 22h na MTV .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).