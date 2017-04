Você está: Notícias

Junho: AXN estreia novas temporadas de "American Crime" e spin-off de "Criminal Minds

Em junho, o canal AXN programou as estreias das novas temporadas de "American Crime" e "Criminal Minds: Beyond Borders" .



"Criminal Minds: Beyond Borders" acompanha uma equipe do FBI que presta auxílio a americanos vivendo algum tipo de problema no exterior. A produção tem no elenco nomes como Gary Sinise, Alana De La Garza, Daniel Henney, Tyler James Williams entre outros. A 2ª temporada tem estreia prevista para o dia 19 de junho , às 22h.



Jack Garrett, um veterano experiente dirige a unidade, formada por uma equipe em que confia como Clara Seger, uma antropóloga cultural multilíngue, Matthew Simmons, um ex-herói militar, Russ Monty Montgomery, analista de tecnologia que, além disso, mantém o contato com os familiares de pessoas com problemas enquanto seu grupo está longe de casa, e Mae Jarvis, a médica destemida e divertida da equipe. Esses agentes excepcionais estão dedicados a devolver os residentes dos EUA com segurança e identificando criminosos que estão além das fronteiras.



Já a terceira temporada de "American Crime" traz um novo cenário, novos personagens e mostra uma história que envolverá imigração e trabalho ilegal nos Estados Unidos. Luis Salazar viaja ilegalmente do México para os Estados Unidos para procurar seu filho desaparecido. Ele então descobre que a servidão moderna está prosperando nas terras agrícolas e nas comunidades agrícolas. Prometidos a um trabalho e um lugar para viver, esses trabalhadores se vêem forçados a viver em pobreza. Sempre em dívida, eles nunca se livrarão dos patrões.



No elenco nomes como Felicity Huffman, Timothy Hutton, Lili Taylor, Connor Jessup, Benito Martinez, Sandra Oh dentre outros. A 3ª temporada de "American Crime" estreia dia 20 de junho , às 22h.





