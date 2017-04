Filmes do mês

Junho: Telecine Premium traz Alice, Jason Bourne e animação "Pets"

O VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades de junho na Rede Telecine . São destaques da sessão " Superestreia" do Telecine Premium , a aventura "Alice Através do Espelho" , os filmes de ação "Jason Bourne" e "Um Espião e Meio" , além da animação "Pets - A Vida Secreta dos Bichos" .



Na animação "Pets - A Vida Secreta dos Bichos" ( 17 de junho , às 22h), Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua querida dona traz para casa um novo cão chamado Duke, Max não gosta nada, já que seus privilégios parecem ter acabado. Mas logo eles vão ter que pôr as divergências de lado quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma gangue de bichos que moram nos esgotos se mete no caminho da dupla.



Johnny Depp, Mia Wasikowska e Helena Bonham Carter estão de volta em "Alice Através do Espelho" ( 03 de junho , às 22h). Alice retorna após uma longa viagem pelo mundo, e reencontra a mãe. No casarão de uma grande festa, ela percebe a presença de um espelho mágico. A jovem atravessa o objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde descobre que o Chapeleiro Maluco corre risco de morte após fazer uma descoberta sobre seu passado. Para salvar o amigo, Alice deve conversar com o Tempo para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do Chapeleiro.



Matt Damon está de volta como " Jason Bourne" ( 24 de junho , às 22h). Fora do radar como lutator de rua, Jason Bourne é surpreendido por Nicky Parsons, que o procura oferecendo novas informações sobre seu passado. Inicialmente resistente, ele acaba voltando aos Estados Unidos para continuar a investigação e entra na mira do ex-chefe Robert Dewey, que teme mais um vazamento de dados. Dentro na CIA, no entanto, a novata Heather Lee acredita que tentar recrutar Bourne para a agência seja a melhor solução. Com Tommy Lee Jones, Julie Stiles e Alicia Vikander.



Dwayne Johnson e Kevin Hart estrelam "Um Espião e Meio" ( 10 de junho , às 22h) . Antes de se tornar agente da CIA, Bob (Johnson) era um nerd que sofria bullying. Agora adulto, forte e espião ele recorre a um antigo colega popular nos tempos da escola, Calvin (Hart), hoje contador, para resolver um caso ultrassecreto.



