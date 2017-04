Você está: Notícias

terceira temporada

Nova temporada de "Better Caul Saul" chega à Netflix

robertoscalon - Hoje, 02:35









Nesta terça (11), a Netflix traz o primeiro episódio da terceira temporada "Better Caul Saul" . A nova temporada do prequel de "Breaking Bad" estreia nesta segunda (10) nos EUA.



A história acontece seis anos antes de Saul Goodman (Bob Odenkirk) encontrar Walter White. Quando o conhecemos, o homem que se tornará Saul é conhecido como Jimmy McGill, um pequeno advogado em busca de seu destino e correndo para pagar as despesas. A série mostra a transformação de Jimmy em um homem que coloca a palavra criminal em ‘advogado criminal’.



Na nova leva de episódios, enquanto diversas conspirações e vinganças ameaçam derrubar seu novo escritório, Jimmy percebe que Chuck (Michael McKean) pode estar planejando um grande golpe contra ele, tanto profissional como pessoal.



A terceira temporada de "Better Caul Saul" estreia no dia 11 de abril com um novo capítulo por semana na Netflix.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).