Mareau está de volta na nova temporada de "Adotada"

robertoscalon - Hoje, 02:57









Nesta terça-feira (11), a MTV estreia a quarta temporada do reality show "Adotada" , estrelado por Maria Eugênia Suconic – ou simplesmente Mareu. Os 13 novos episódios inéditos vão levar a ruiva irá conviver com famílias dos mais diferentes estilos de vida em todos os cantos do Brasil. Já foram gravados episódios na Paraíba, Rio Grande do Norte e Acre, por exemplo.



Produção original da MTV , o reality foi indicado ao Emmy Internacional, em 2016, na categoria “Programa de Entretenimento Não Roteirizado” (Non Scripted Entertainment), depois que sua terceira temporada foi assistida por mais de 5,5 milhões de pessoas no Brasil, registrando aumento de mais de 50% em relação à temporada anterior¹.



No episódio de estreia da quarta temporada, Maria Eugênia vai à João Pessoa, Paraíba, para ser adotada pela família Muniz, que é muito unida por duas paixões: música e escotismo. Além do desafio de acordar às 5h da manhã para ir acampar, a ruiva se vê obrigada a meter o bedelho na relação do pai com a filha do meio, que apesar de já ter 19 anos é superprotegida por ele e ainda não pode sair sozinha.



A relação de seus novos pais – juntos há mais de 25 anos, mas com uma filha fora do casamento nesse tempo – também é um prato cheio para a “curiosidade” da ruiva. Maria Eugênia também se diverte aprendendo novas palavras e praticando salto ornamental com sua irmã mais nova, de apenas 12 anos.



A 4ª temporada de "Adotada" estreia dia 11 de abril , às 21h na MTV .





