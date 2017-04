Você está: Novelas

Confira a semana de A escrava Isaura (10 a 15/4)

Segunda-feira



Isaura aceita o pedido de casamento de Álvaro. Dr. Paulo diz à Violeta que irá para Minas Gerais procurar Helena. Rosa conta à Malvina porque está toda ensopada de água. Tomásia recebe seus amigos em um jantar. Tomásia decide viajar para onde está Isaura para ajudá-la a fugir. Branca escuta a conversa sobre Álvaro e Geraldo sobre a fuga com Isaura. Belchior fala para Flor-de-Lis que quer uma mulher para ele. Branca envia uma mensagem telegrafada para Leôncio desmentindo a mensagem de Álvaro. Leôncio recebe as mensagens sobre o paradeiro de Isaura e resolve buscá-la pessoalmente.



Terça-feira



Malvina decide ir junto com Leôncio para buscar Isaura. Álvaro avisa Isaura que de dia ela pegará o navio para fugir. Isaura ensina Pedrinho a escrever. Cel. Sebastião coloca Rosa de castigo. Malvina conta a Henrique que vai para São Paulo junto com Leôncio. Álvaro recebe a mensagem de Tomásia e diz a sua mãe que irá hospedá-la em sua casa. Geraldo avisa sua mãe e irmã sobre a visita de Tomásia. Cel. Sebastião deserda Henrique. Tomásia e André seguem viagem. Leôncio e Malvina se preparam para viajar. Miguel sai um pouco de casa. Os capitães do mato aproveitam para ir até Isaura.



Quarta-feira



Rosa fica chateada por seu pai não arranjar um casamento para ela. Pedrinho e Isaura ficam acuados com a presença e ameaças de Martinho e Raimundo. Álvaro chega na casa de Isaura e ouve seus berros por socorro. Miguel chega em casa e encontra os capitães do mato de saída. Álvaro conta à Isaura que Tomásia virá visitá-lo. Leôncio chega na casa de viagem de Branca. Tomásia chega na casa de Álvaro e Perpétua e logo fica sabendo que Isaura é noiva de Álvaro. Moleca volta para o quilombo com as crianças. Álvaro informa à Tomásia que ela verá Isaura após a visita deles na casa de Geraldo.



Quinta-feira



André encontra Isaura, Raimundo vê. Isaura fica sabendo que Leôncio está a caminho. Tomásia encontra Leôncio e Malvina na casa de Branca. Álvaro e Leôncio discutem. Sebastião presenteia Rosa com sapatos altos. André fica triste com o noivado de Isaura. Álvaro oferece dinheiro pela liberdade de Isaura. Álvaro bate em Leôncio. Gioconda fica preocupada com Tomásia. Bernardo planeja atacar o acampamento dos capitães-do-mato. Leôncio dá queixa contra Álvaro para o chefe de polícia. Raimundo e Martinho surpreendem André, Isaura e Miguel.



Sexta-feira



Martinho bate em André. Leôncio sai com o chefe de polícia em busca de Isaura. Tomásia atira nas pernas de Raimundo e Martinho. Bernardo, Henrique e Moleca vão para o garimpo. Geraldo se declara para Malvina. Sebastião ensina boas maneiras à Rosa. Dr. Paulo planeja matar Diogo. Leôncio desesperado não encontra Isaura. Perpétua esconde Isaura, Miguel e Pedrinho em sua casa. Geraldo rouba um beijo de Malvina. Leôncio chega à casa de Perpétua e ameaça Álvaro.





