Confira a semana de O rico e Lázaro (10 a 15/4)

10 Abr 2017







Segunda-feira



Jeremias apanha do povo na rua. Dana se recusa a aceitar o pedido de casamento de Absalom. Nabucodonosor ordena que o cerco à Jerusalém seja longo e impiedoso. Matias se preocupa com Jeremias. Joana ajuda uma criança na rua. Amitis não gosta do creme dado de presente por Neusta. Hurzabum não deixa Shag-Shag acompanha-lo até a festa da rainha no palácio. Nabonido gosta do jeito grosso de Nitócris. Namnu é cortejada por Sadraque, Mesaque e Abednego. Evil-Merodaque diz que Daniel precisa descansar um pouco. Sammu-Ramat recebe Hurzabum no palácio. Chaim conta para Elga sobre Nebuzaradã. Chaim ofende Absalom, que parte para cima do pai. Jeremias é jogado na prisão por Fassur. Dana comenta sobre o pedido de casamento feito por Absalom. Elga e Zelfa riem das brigas entre Shamir e Tamir. Os nobres chegam na festa de Amitis. Joana descobre que Jeremias foi preso e corre para falar com Zedequias. Nabucodonosor faz um brinde à rainha. Sem ser convidada, Shag-Shag entra no palácio. Sammu-Ramat pede para Hurzabum tocar flauta para a rainha. Zadoque exige que Fassur diga onde está Jeremias. O falso profeta Hananias procura Chaim e diz estar tendo alucinações. Joana pede para o rei Zedequias ajudar Jeremias. Shag-Shag bebe durante a festa da rainha e percebe a presença de Sammu-Ramat no local. Evil-Merodaque e Kassaia entregam presentes para a rainha. Belsazar presenteia Amitis com uma caixa de cheia de sapos, que pulam e assustam os convidados. Gedalias avisa a Fassur que o rei Zedequias deseja ver Jeremias. Dinah passa mal e desmaia. Sammu-Ramat apresenta Hurzabum aos reis. Joaquim elogia o sorriso de Edissa. Nabonido elogia a beleza da sacerdotisa e é repreendido por Nitócris. Hurzabum se desespera ao ver Shag-Shag bêbada entre os convidados. Joana ampara Jeremias. Asher e Benjamin servem água para Dinah. Zedequias se irrita com as profecias de Jeremias e manda prendê-lo novamente. Sem tem o que fazer, Hurzabum observa Shag-Shag ser expulsa da festa pelo general Arioque. Hananias se recorda das palavras ditas por Jeremias. O falso profeta tem um surto psicótico de cai do alto das muralhas da cidade. Jeremias é preso em uma gaiola em praça pública. Joana lamenta ao ver o profeta nesta situação. Fassur se aproxima de Joana e ela diz para ele nunca mais se aproximar dela. Asher se aproxima e pergunta o que o sacerdote fez.



Terça-feira



Asher ameaça Fassur. Oziel avisa sobre a morte do falso profeta Hananias. Hurzabum implora pela vida de Shag-shag. Sammu-Ramat intervém e Amitis manda liberta-la. Dinah diz estar se sentindo melhor. Arioque expulsa Shag-Shag do palácio. Hurzabum agradece a ajuda de Sammu. Alguns dias se passam e Asher segue para o ofício na fábrica de armas de Chaim. O exército babilônico começa a se movimentar. Os guardas hebreus tocam as trombetas. Asher avisa que os inimigos voltaram. Dois anos se passam e Jerusalém sofre com o cerco dos guerreiros babilônicos. Asher e Joana observam o sofrimento do povo. Nebuzaradã recebe uma mensagem do rei ordenando o ataque aos hebreus. Zedequias diz não precisar do Egito na guerra contra a Babilônia. Nabucodonosor avisa que Evil-Merodaque deverá se casar. O príncipe discorda do desejo do pai. Neusta implica com Edissa. Jeremias permanece preso a uma gaiola. Nabucodonosor diz que o filho será obrigado a se casar. Zac e Zelfa falam sobre a falta de fé do povo hebreu. Daniel reclama da maneira como Larsa trata os escravos. Amitis se incomoda por ter que ouvir a música tocada por Belsazar. Sammu-Ramat é gentil com a rainha. Fassur encontra Zedequias e avisa que Jeremias precisa morrer. Hurzabum ensina Belsazar a tocar flauta. Sammu-Ramat pede para o músico se tornar seu cúmplice. Asher e Joana amparam Jeremias. Nabucodonosor diz que Jerusalém será destruída. Ravina diz que é preciso ter fé em Deus. Daniel procura Beroso e critica a maneira como os cativos são tratados. Chaim trata os familiares com violência e Zac se retira de casa. Neusta flagra Joaquim abraçando Edissa. No meio da noite, Fassur tira Jeremias do poço. Ebede-Meleque observa o profeta sendo levado para outro local. Jeremias é jogado dentro de um poço.



Quarta-feira



No fundo do poço, Jeremias vê Ebede-Meleque oferecendo ajuda. Beroso provoca Daniel e avisa que Jerusalém está prestes a ser totalmente destruída. Zedequias permite que Ebede-Meleque liberte o profeta. Jeremias pede ajuda ao Senhor. Deus fala com Ezequiel e avisa sobre a destruição de Judá. Ebede-Meleque tenta tranquilizar Jeremias. Baruque ampara Joana. Asher cuida de Dinah. Todos na casa de Ravina oram ao Senhor. Chaim ofende Zelfa. Jeremias é levado até Zedequias e avisa que o rei morrerá se não se entregar. O profeta é mandado para a gaiola novamente. Nabucodonosor conversa com Daniel e se certifica do avisa de Deus. Nebuzaradã ordena que Rabe-Sáris não pense em seus familiares. Chaim diz ter um plano caso a cidade seja invadida. Asher e Joana namoram sob a luz da lua. Nebuzaradã lidera o exército babilônico. Uriel teme a morte de Dinah. Nebuzaradã ordena o ataque à Judá. Dinah se despede de Asher. Ele pede para a mãe ter forças e sai de casa ao som das trombetas. Uriel sai atrás do filho. Asher manda Benjamim permanecer dentro de casa. Zedequias observa as flechas incandescentes disparadas pelos inimigos em direção à Judá. Ravina manda todos se prepararem para fugirem. Joana sai de casa. Chaim diz ter um plano e manda todos se preparam para a fuga. Asher se junta aos guerreiros hebreus. Chaim fala sobre um túnel secreto. Zac segue em outra direção. Zedequias chama Hassube e Zuriel e avisa sobre o túnel secreto. Asher se assusta com as catapultas do exército babilônico. Rabe-Sáris se mostra preocupado com os familiares, mas Nebuzaradã ordena o ataque à Judá. Asher se desespera ao avistar uma imensa bola de fogo vindo ao seu encontro.



Quinta-feira



Asher consegue desviar da bola de fogo e sobrevive ao ataque. Baruque tenta salvar Jeremias. O povo hebreu se desespera com a ofensiva. Baruque tem dificuldade de libertar Jeremias, mas não desiste. Nebuzaradã e Rabe-Sáris atacam Jerusalém com o exército babilônico. Mesmo fraca, Dinah tenta acalmar Benjamin. Aicão e Ebede-Meleque estranham o sumiço do rei. Gedalias diz que Zedequias fugiu. Elga pede para Zelfa seguir com sua família. Absalom mata um homem na fuga. Jeremias observa o templo em chamas. Aicão avisa que se renderá. Fassur e Oziel seguem para o palácio. Babilônicos tentam derrubar o portão da cidade. Fassur e Oziel encontram a família de Chaim e seguem para o túnel secreto. Zac procura por Joana. Os soldados babilônicos invadem Jerusalém. Joana ajuda uma moça na rua. Nebuzaradã entra na cidade cavalgando seu cavalo. Asher se lembra da morte de Abel e mata dois soldados babilônicos. Desesperado, Zac segue a procura de Joana. Dinah não resiste e morre. Uriel sai de casa e se depara com Nebuzaradã. Fassur atravessa o túnel secreto com a família de Chaim. Asher avista Uriel ferido e corre para socorrê-lo, mas ele não resiste e morre nos braços do filho. Asher luta com Nebuzaradã e o oficial babilônico diz que o levará como escravo. Rabe-Sáris encontra Zedequias e os filhos tentando fugir e ordena a prisão do rei. Nebuzaradã manda poupar a vida de Jeremias. Bastante perturbado, Zac se aproxima do corpo de Uriel com um arco-e-flecha em mãos. Joana se aproxima desesperada. Zac mente e diz que Asher está morto.



Sexta-feira



Desesperada, Joana se desvencilha de Zac e foge à procura dos familiares. Ela encontra os soldados inimigos e decide se entregar. Zac observa, mas prefere salvar a própria pele e foge. Zedequias tenta subornar Rabe-Sáris, mas é detido. Rabe-Sáris encontra com Chaim e seus familiares. Elga e Zelfa se recusam a seguir sem Zac. Nebuzaradã surpreende ao dizer que Jeremias é protegido de Nabucodonosor. O profeta então pede para permanecer em Jerusalém. Zac corre para se esconder no templo. Nebuzaradã ordena que os soldados peguem todo objeto de valor que estiver no templo. Amarrado, Asher é levado cativo. Em nome do rei, Nebuzaradã nomeia Gedalias governador de Jerusalém. Zac encontra Chaim e os familiares. Eles seguem com a ajuda de Rabe-Sáris. Joana é levada até a casa de Ravina por um oficial babilônico. O soldado avisa que todos seguiram para a Babilônia. Joana se despede de Jeremias. Gedalias recebe o apoio de Aicão e Micáias. Jeremias repara na fé renascendo nos poucos hebreus que restaram em Judá. A família de Ravina é conduzida com os outros escravos hebreus rumo à Babilônia. Zedequias e os filhos também seguem no comboio liderado por Nebuzaradã e Rabe-Sáris. Daniel aguarda os escravos hebreus chegarem à Babilônia. Acomodados com seus pertences em carroças, Zac, Chaim, seus familiares e Fassur chegam na cidade de Nabucodonosor. A princesa Shamiran, nova pretendente de Evil-Merodaque, chega ao palácio. Daniel elogia a beleza da moça. Evil se mostra receoso. Zac e os familiares se impressionam com a luxuosidade e grandiosidade da Babilônia. Nabucodonosor descobre que Zedequias foi capturado. Inconveniente, Neusta bajula a princesa Shamiran. Asher é jogado no canteiro de obras como um escravo. O menino Lior observa a chegada do novo cativo. Sammu-Ramat segue para o templo do palácio. Zac apresenta sua casa aos familiares. Ele lamenta a ausência de Joana. Amitis recebe Shamiran e conversa com a princesa. Zelfa e Elga saem para comprar alimento. Larsa ameaça Asher. Joaquim tenta animar Evil-Merodaque. Hurzabum conversa com Daniel. Absalom repara no olhar que Chaim lançou para Shag-Shag. Evil fala mal de Shamiran e é flagrado por ela. Elga estranha ao ver Chaim de conversa com Shag-Shag. Larsa ameaça queimar o rosto de Asher com ferro quente.





