Confira a semana de Carinha de anjo (10 a 15/4)

Segunda-feira



Madre Superiora e Fabiana entrevistam Tom pra saber se ele é apto a dar as aulas de teatro no colégio. Tom, que é primo de Valentina, diz que ouviu falar muito bem sobre o Coral e que gostaria de conhecê-lo. Juju e Emílio planejam uma surpresa para o aniversário de sua mãe. Peixoto diz a Ribeiro que já que eles não conseguiram desmascarar a falsa assistente social ele terá que continuar dando em cima de Haydee. Zeca diz a seu pai que desde que a dupla começou sua carreira está parada. Inácio sugere que ele concilie sua carreira solo com os ensaios da dupla. Madre diz a Tom que não tem condições de lhe pagar. Tom diz que aceita ser voluntário e dar um curso em suas férias. Zeca e Zé Felipe pensam em uma maneira de fazer seu pai desistir da ideia da dupla sertaneja. Gustavo chega a agência com Dulce e diz a Nicole que está preocupado com o roteiro. Ela diz que também não sabia do conteúdo. Nicole mostra pra Dulce uma joia da coleção para a qual elas gravarão o comercial. Dulce diz que só sua mãe tinha joias bonitas. Fabiana apresenta Tom às demais Irmãs e diz que ele ajudará o Coral com as coreografias. Rita fica receosa. Juju e Emílio estão no quarto gravando um vídeo para sua mãe. Eles trancam a porta e não deixam Rosana entrar. Rosana fica Triste. Nicole conta pra Dulce que elas serão mãe e filha no comercial. Dulce fica brava. O Coral faz uma pequena apresentação para Tom, que diz que as ajudará com a expressão corporal. Nicole tenta convencer Dulce, dizendo que será tudo de mentira. Dulce topa e tira fotos com Nicole para o comercial. Estefânia diz a Vitor que agora gostaria que Rosana fosse sua madrinha. Dulce e Nicole continuam gravando o comercial, mas a menina se recusa a dizer a frase "eu te amo, mamãe". O produtor encerra a gravação. Diana recebe uma ligação de seu irmão pedindo ajuda.



Terça-feira



Diana anota o endereço onde seu irmão está, mas a ligação cai antes que ele diga o que aconteceu. Peixoto vai à casa de Haydee. Quando ele estava prestes a fazer algumas perguntas interessantes para sua investigação, Nicole chega. Dulce sonha com sua mãe. Ela entrega a joia do comercial pra ela e diz que a ama. Peixoto finge que seu celular está tocando, diz que o pessoal da delegacia lhe está chamando e sai. Flávio ainda pensa que Peixoto suspeita de sua família e está usando sua mãe para encontrar informações. Dulce diz ao padre Gabriel que quando o comercial for ao ar Bárbara e Frida vão ficar com muita inveja. O Padre a repreende e diz que vingança não é uma coisa boa. Madre Superiora diz a Fabiana que o pessoal da organização do concurso adiantou a final para a próxima semana. Além disso, o Coral terá de se apresentar com uma nova música. Madre diz que a premiação do concurso ajudará em muito as finanças do colégio. Estefânia diz a Gustavo que convidará Rosana para ser sua madrinha. Fabiana conta para as Irmãs que a final será na próxima semana e elas ensaiam. Estefânia convida Rosana a ser sua madrinha. Ela aceita. Diana deixa seus filhos na casa de Rosana enquanto viaja para encontrar seu irmão. Zeca está muito abatido.



Quarta-feira



Zé Felipe, vestido de Super Bagunça, chega ao quarto de Emílio a encontra o amigo e Dulce brincando e vestidos de Super Eu e Mega Dulce. Ele fica com ciúme. Haydee liga o rádio e aguarda ansiosa o sorteio de uma rifa que ela comprou. Tom ensaia uma coreografia com o coral de freiras. Franciely também aguarda o resultado do sorteio da rifa. Zeca explica o que está acontecendo para Rosana e Juju. Ele diz que é uma briga de família, e que os pais de sua mãe nunca aceitaram Inácio por ser negro. Haydee ganha uma motocicleta no sorteio. Dulce diz que quer fazer parte do grupo dos super-heróis. Zé Felipe diz que ela já faz muitas coisas no colégio, e pra ser heroína ela precisa de dedicação total. Ele conta pra ela que não gosta de cantar na dupla, por isso seu foco é em seu super-herói. Franciely ganha uma casa na rifa. Eufórica, ela deixa cair a sobremesa no chão. Ao contar para Silvestre, ela fica tão feliz que agarra a cabeça do mordomo e lhe dá um selinho de felicidade. Neste momento, Gustavo e Gabriel entram na cozinha. Franciely explica o que houve. Inácio e Diana chegam a pensão onde Valter (Luiz Araujo), o irmão de Diana, está. Diana fica muito apreensiva e emocionada, pois não o vê há 10 anos. Valter se afastou devido às brigas de sua família e vive viajando como caminhoneiro. Fátima e Verônica estão fazendo faxina em casa e Cristóvão chega de surpresa. Flávio convence sua mãe a vender a moto para pagar sua dívida com Fátima. Juju diz a Zeca que precisa convencer sua mãe a sair de casa para que a surpresa que ela preparou dê certo. Cristóvão se oferece para fazer um café. Tom sugere terminar o curso com uma peça de teatro. Fabiana e Cecília adoram a ideia. Valter diz a Diana e Inácio que ele tem um filho de 8 anos chamado Miguel. Ele pede que eles cuidem do menino, pois a vida de caminhoneiro não é boa para uma criança.



Quinta-feira



No quarto de Dulce, a menina brinca com Emílio é Zé Felipe. Ela diz que Emílio pode pegar o que quiser em seu quarto para decorar a festa de Rosana. Emílio liga para Peixoto e combina algo com ele. Juju e Zeca convencem Rosana a sair com Silvana. Fátima e Verônica gostam bastante do café que Cristóvão fez. Eles conversam sobre suas desilusões amorosas. Cristóvão leva Fátima de carona para o food truck. Flávio, que estava indo pagar sua dívida com a moça, quase cruza com os dois. Gustavo leva Dulce para a praça onde fica o food truck. Bábara e Frida brincam na praça e comemoram o fato de terem conseguido fazer com que não tivesse aula no colégio. Inácio e Diana pedem um tempo a sós para conversar. Eles decidem ficar com o sobrinho. Fabiana e Cecília vão ao food truck. Gustavo diz a Cecília que ela tomou a decisão certa ao recusar o convite de Estefânia. Eles conversam sobre Dulce e Nicole chega. Cecília vai atrás de Fabiana, que está brincando com Dulce. A menina conta pra Cecília o que aconteceu na gravação do comercial e que só diria eu te amo para sua mãe e para ela. Cecília vai embora, cabisbaixa. Rosana sai de casa e os meninos iniciam os preparativos da surpresa de aniversário. Peixoto finge que tem que investigar algo no cemitério de noite e pede que Ribeiro faça o plantão em seu lugar. Na verdade, ele está indo ao aniversário de Rosana. Antes de dormir, Cecília reza e diz a Deus que não sabe se está no caminho certo.



Sexta-feira



Ribeiro vê que Peixoto está muito alegre pra quem vai ao cemitério e decide investigar o que está acontecendo. Silvestre brinca com Dulce. A menina diz que o mordomo é muito sério, que deveria rir mais para ficar bonito. Nicole diz a Gustavo que está chateada por Estefânia não querer que ela seja madrinha de seu casamento. Silvana leva Rosana pra Balada e lá a apresenta a seu primo e os deixa a sós. Rosana não gosta. Juju se lembra que esqueceu de encomendar o bolo. Zeca dá a ideia deles fazerem seu próprio bolo. Rosana fica entediada com a conversa do primo de Silvana. Gustavo pergunta se Dulce está gostando da nova Nicole. Dulce responde que sim, mas pede que o pai não namore com ela. Peixoto para em uma floricultura. Ribeiro o segue e se esconde, mas logo é descoberto pelo delegado. Juju encontra uma receita de bolo na internet e todos colocam a mão na massa. Emílio e Zé Felipe se lambuzam. Peixoto diz a Ribeiro que levará as flores ao cemitério. Ribeiro acredita. Dulce acorda por volta da meia-noite para ir à festa de Rosana. Rosana fica entediada e chama Silvana para ir embora. O bolo das crianças dá errado e Juju decide fazer a festa sem bolo. Dulce vê um bolo em sua cozinha e decide levá-lo à festa. Peixoto chega à casa de Rosana. Franciely chega com fome, não encontra seu bolo e pergunta a Silvestre o que aconteceu. Dulce fica triste, pois não se lembra de nenhum aniversário de sua mãe.





