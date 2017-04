Você está: Novelas

Confira a semana de Rubi (10 a 15/4)

10 Abr 2017







Segunda-feira



Sônia pede a Heitor que converse com Rubi e a convença a se afastar da vida de Alessandro para sempre. Rubi diz a Alessandro que só terá filhos com ele, pois é o amor de sua vida. Heitor pede explicações a Rubi e exige que ela diga o que estava fazendo no quarto de Thiago. Rubi, se fazendo de vítima, afirma que Thiago ameaçou fazer mal a ele e, por isso, foi até sua suíte pedir que não fizesse nada. Ela diz também que Alessandro, coincidentemente, apareceu no local e, ao tentar defendê-la, provocou a ira de Thiago que, por vingança, mandou agredi-lo. Maribel comunica ao pai que Luiz a pediu em namoro. Artur, visivelmente irritado, diz que jamais permitirá que sua filha namore um alcoólatra. Heitor procura Alessandro para agradecer por ter defendido Rubi de Thiago. Rubi vai até a casa de Sônia reclamar por ela ter contado a Heitor sobre seu relacionamento com Thiago. Rubi aproveita para provocá-la e diz que Alessandro é e sempre será seu. Sônia, irritada, lhe dá uma bofetada. As duas brigam e Sônia acaba sofrendo uma queda. Célia, assustada, tira Rubi e Carla da casa sem socorrer Sônia. Alessandro chega em casa e encontra Sônia morta. Célia comenta com Rubi que todos acreditam que a morte de Sônia foi um acidente e, sarcástica, diz que sua presença no local não passou de uma mera coincidência. Rubi, muito irritada com os comentários de Célia, responde que o melhor que tem a fazer é ficar calada. Maribel diz a Alessandro que, ao fazerem a autópsia no corpo de Sônia, descobriram que ela estava grávida de três semanas. Alessandro chora desconsolado. Lorena pergunta a Maribel se está decidida a continuar seu relacionamento com Luiz e a aconselha a lutar pelo amor de Alessandro. Maribel admite que ama Alessandro, mas como era amiga de Sônia seria como se a traísse. Rubi diz a Toledo que tem uma entrevista marcada com o Conde Aragon e precisa estar muito atraente. De repente ela lembra que deu o broche a Carla e que se Alessandro ver saberá que esteve com Sônia.



Terça-feira



Rubi procura Alessandro. Maribel, ao vê-la, pede que respeite a dor de Alessandro e diz que não permitirá que ela se aproxime dele. Rubi, debochada, responde que vai estar com ele quantas vezes quiser. Alessandro chega, expulsa Rubi e diz que não quer voltar a vê-la nunca mais. Rubi consulta um vidente para saber se conseguirá reconquistar Alessandro. Ele responde que o doutor precisa de uma mulher boa que não queira nada além de seu amor. Heitor diz a Rubi que ela foi muito dura com o Conde e a aconselha a ser mais cordial para agradar o novo sócio. Luiz procura Artur e pede permissão para namorar com Maribel. Artur responde que jamais permitirá que sua filha namore um homem como ele. Rubi diz a Maribel que Luiz é um homem proibido para ela e revela que são meio - irmãos. Rubi procura Alessandro com o pretexto de pedir a ele que a ajude a convencer Maribel de que seu relacionamento com Luiz é proibido, pois são meio - irmãos. Rubi diz a Alessandro que vai mudar sua maneira de ser mesmo que não volte a ficar com ela. Rubi recebe um convite do Conde para tomar um drink. Artur diz a Liliam que precisa saber se estava grávida quando se separaram, pois Luiz está apaixonado por Maribel. Liliam fica muito nervosa com a notícia e desmaia. Depois confessa a Artur que Luiz é seu filho. Artur diz a Maribel que Luiz é seu meio - irmão e depois revela a Luiz que ele e Maribel são filhos do mesmo pai.



Quarta-feira



Luiz se nega a aceitar que Maribel seja sua irmã. Artur explica a Maribel que Liliam nunca falou sobre sua gravidez porque pensava que a havia abandonado. Ele garante que se soubesse teria assumido seu filho e os dois teriam convivido como irmãos. Heitor discute com Rubi ao descobrir que ela está tomando anticoncepcionais. Ela se justifica e diz que decidiu tomá-los porque primeiro queria que a relação ficasse mais estável. Luiz procura Maribel para ter certeza de que realmente são irmãos. Ela confirma o parentesco e lembra que entre eles não pode haver nada. Sofia encontra Luiz completamente embriagado. Ela diz que o ama e está disposta a ajudá-lo a superar o trauma sobre sua origem. Luiz responde que só Maribel dava sentido a sua vida. Rubi diz a Alessandro que já que não tem o seu amor gostaria que pelo menos a perdoasse. Alessandro tenta beijá-la, mas Rubi não permite. Ela diz que já não pode haver nada entre eles por que Heitor precisa que esteja a seu lado. Rubi diz a Heitor que o ama e pede que volte para ela. Rubi pergunta a Lúcio porque ele lhe enviou o jornal se foi ele que matou Thiago. Rubi diz a Lúcio que Thiago a humilhou e a violentou, mas isso não significa que queria vê-lo morto. Ele confessa que não o matou e diz que a procurou para aconselhá-la a respeito de suas ações do hotel. Artur incumbe Caetano de vigiar Luiz e impedir que volte a ingerir álcool. Alessandro vê Heitor tratar bruscamente a Rubi e pede que a deixe em paz. Rubi pede a Alessandro que não interfira em sua vida particular. Heitor encontra a foto de Alessandro entre os pertences de Rubi.



Quinta-feira



Rubi comenta com Toledo que Heitor anda muito estranho. Rubi encontra Caetano e pergunta se ele pretende falar com Heitor. Ele responde que não, já que há três anos ele preferiu acreditar que ela queria ajudá-lo e não destruí-lo. Rubi, cínica, diz que ainda está em tempo de impedir que Cristina se case com outro. Caetano, furioso, responde que está pagando por ter renunciado ao amor de Cristina, mas jura a Rubi que ela pagará por todo o mal que lhe causou. Rubi diz a Caetano que deveria fazer como ela e esquecer seu passado. Caetano, furioso, responde que é impossível esquecer tantos anos de prisão, a perda da mulher que ama e a distância de sua única filha. Rubi procura Cristina para tentar reaproximá-la de Caetano e aconselha a irmã a não se casar com Marcos sem amor. Cristina, sarcástica, pergunta à irmã como ela pode falar de amor se não conhece esse sentimento. Heitor procura Alessandro para contar que quando se casou com Rubi ela confessou que não o amava, mas garante que as coisas mudaram e agora estão disposto a iniciar uma nova vida. Ele pede a Alessandro que não volte a interferir em suas vidas. Rubi conta a Artur o que Luiz pensa dele. Rubi confessa a Toledo que não se arrepende de absolutamente nada do que fez e que só finge estar arrependida para impressionar Alessandro, pois lhe convém parecer vítima de Heitor. Rubi diz a Lúcio que decidiu lhe vender as ações do hotel, mas deixa claro que Heitor não pode ficar sabendo da transação.



Sexta-feira



Artur pede perdão a Luiz, diz estar arrependido de tê-lo tratado tão mal e que gostaria de se aproximar dele. Luiz corta a conversa e diz que para ele continuará sendo o pai de Maribel. Maribel explica a Lorena que Paco não a deixou esperando de propósito, mas por que não sabia nada sobre o encontro. Artur confessa a Maribel que se arrepende de ter sido grosso com Luiz e diz entender a rejeição dele ao saber que são pai e filho. Maribel aconselha o pai a ser paciente. Heitor beija Rubi, exige que ela diga que o ama, que não se casou por dinheiro e depois faz amor com ela. Rubi, furiosa, diz a Heitor que jamais permitirá que volte a tocá-la. Heitor pede perdão a Rubi por ter duvidado dela e tenta se justificar dizendo que ficou louco de ciúmes ao encontrar uma foto de Alessandro entre seus pertences. Rubi explica que essa foto estava na casa de sua mãe e que, provavelmente, ela a colocou entre suas coisas e, por isso, nunca a havia visto. Rubi diz a Cristina que sabe que ela continua apaixonada por Caetano e, por isso, preparou um encontro entre os dois.





