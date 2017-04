Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Malhação (10 a 15/4)

Vcfaz - 10 Abr 2017 - 18:03







Segunda-feira



Bárbara expulsa Joana da academia. Rômulo diz à Sula que deseja ficar com ela. Mônica conversa com Jéssica sobre a amizade com Belloto. Bárbara tenta consolar Gabriel. Joana sente uma reação de Ricardo. Nanda avisa a Rômulo que a Forma não irá mais patrociná-lo. Jéssica reata com Belloto. Bárbara afirma que não deixará que o ensaio fotográfico de Mônica aconteça. Luiza se irrita com a defesa que Lucas faz de Martinha. Renato e Nanda tornam-se amigos. Bárbara expulsa da academia todos as pessoas envolvidas no ensaio fotográfico de Mônica e Belloto. Renato pede para conversar com Rômulo. Mônica discute com Bárbara. Giovane confessa a Joana que pretende abandonar o vôlei. Rômulo ouve a voz de Filipe. Caio chantageia Tânia.



Terça-feira



Tânia se enfurece com Caio. Filipe questiona Rômulo sobre os sentimentos por Nanda. Giovane diz a Joana que abandonará o vôlei para cuidar de Cléo. Caio avisa a Bárbara que pretende pedir a guarda de Manuela. Joana tenta tranquilizar Cléo e Giovane se emociona. Krica mostra a Cleyton os objetos que comprou. Juliana não consegue mais andar de motocicleta com Jabá. Tânia repreende Luiza e exige que ela se desculpe com Martinha. Rômulo ouve novamente a voz de Filipe. Manuela conta que Bárbara garantiu que ela não precisava se mudar se não quisesse, e Caio tenta disfarçar a raiva. Rômulo vê Filipe e se desespera. Caio avisa a Bárbara que devolverá a administração da academia para Joana por que ela convenceu Manuela a não ficar com ele.



Quarta-feira



Caio chantageia Bárbara. Rômulo tenta escapar de Filipe e pede ajuda a Belloto. Os alunos do Dom Fernão preparam a festa de encerramento do ano. Tânia conta para Joana sobre a conversa com Caio. Ana convence Manuela a participar da festa de despedida da escola. Renato ganha o concurso de melhor professor. Cléo fica nervosa e Giovane e Gabriel tentam contê-la. Caio avisa a Manuela que ela ficará com ele e a menina fica arrasada. Luiza e Martinha fazem as pazes. Manuela pede para Rômulo um ingresso para assistir à luta. Os alunos do Dom Fernão homenageiam Renato. Gabriel cuida de Cléo. Bárbara demonstra mágoa para Ricardo na UTI. Manuela conta a Joana que Caio será seu responsável legal e a menina se preocupa.



Quinta-feira



Joana afirma a Manuela que a irmã não é obrigada a ficar com Caio. Lucas se surpreende ao encontrar Luiza e Martinha juntas, cuidando de Luquinha. Sula e Nanda disputam a torcida por Rômulo. Juliana briga com Bárbara por causa de Manuela. Rômulo vence a luta e todos comemoram. Rômulo se comove ao saber que Nanda assistiu à luta. Mônica e Belloto fazem o ensaio fotográfico. Giovane chora quando Cléo não o reconhece. Bárbara expulsa Mônica da academia. Caio não gosta quando Manuela pede para visitar Ricardo. Joana afirma a Giovane que lutará para ajudar Manuela. Belloto e Jéssica decidem deixar a academia por causa de Mônica. Giovane avisa a Gabriel que não quer mais jogar vôlei. O Juiz decide dar a guarda provisória de Manuela para Caio. Ricardo tenta se comunicar com Tânia.



Sexta-feira



Tânia chama uma enfermeira para assistir Ricardo. Bárbara fica abalada com os comentários de Joana. Caio tenta impedir Manuela de visitar Ricardo. Nanda se declara para Rômulo. Bárbara proíbe Tânia de ir ao hospital visitar Ricardo e a demite da academia. Belloto e Jéssica desistem de sair da Forma. Juliana implora que Ricardo desperte do coma. Krica exige que Cleyton não conte para Sula que viu Rômulo e Nanda conversando. Martinha faz elogios a Luiza. Joana tenta acalmar Tânia. Filipe tenta convencer Rômulo a terminar com Sula e reatar com Nanda. Mônica se despede de Jéssica e Belloto. Caio avisa a Manuela que irá viajar. Giovane questiona Gabriel se ele deixará Cléo voltar para o lar de idosos. Caio ameaça Ricardo.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).