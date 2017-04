Você está: Novelas

Confira a semana de Novo Mundo (10 a 15/4)

Segunda-feira



Pedro se enfurece com Avilez e tem um ataque epilético. Leopoldina incentiva Pedro a armar uma estratégia contra Avilez. Domitila foge de Felício com os filhos. Benedita repreende Domitila por ter saído de casa e Francisco contraria a irmã. Leopoldina encoraja Anna a se desfazer dos desenhos de Joaquim. Avilez anuncia a Pedro que seus ministros foram depostos. Thomas pede para Piatã se reconciliar com Anna. Leopoldina flagra Pedro trocando olhares com Dulcina. Wolfgang e Diara chegam para a festa e todos observam o casal. Pedro e Dulcina têm um encontro amoroso. Thomas pede Anna em noivado. Joaquim se aproxima do Rio de Janeiro.



Terça-feira



Avilez pede que Thomas atente contra a vida de Pedro. Schultz humilha Diara. Pedro se diverte com Dulcina na fazenda de Santa Cruz. Leopoldina distribui comida para o povo. Patrício comenta de Pedro e Dulcina para Lurdes. Francisco afirma que se aliará a Pedro contra a Corte Portuguesa. Piatã incentiva Anna a não se casar com Thomas. Leopoldina reclama de seu casamento para Anna. Diara pede que Wolfgang contrate uma pessoa para lhe ensinar boas maneiras. Pedro é perseguido por Jacinto e seus capangas e Joaquim surge na hora.



Quarta-feira



Pedro se aproxima de Joaquim. Leopoldina sente-se constrangida ao ver Dulcina na rua. Sebastião avisa a Thomas que Pedro foi salvo por um índio. Germana e Licurgo vendem Elvira para Wolfgang. Piatã tem uma intuição sobre como tratar uma pessoa doente e Peter fica curioso. Pedro anuncia ao povo que sofreu um atentado e Joaquim se surpreende ao saber que ele é o Príncipe Regente. Elvira se entristece ao saber que irá para a casa de Wolfgang sem Quinzinho. Joaquim revela a Pedro que é o marinheiro que salvou a vida de Leopoldina. Chalaça rasga a carta que Domitila escreve para Pedro. Pedro entra com Joaquim no palácio por uma passagem secreta. Anna e Joaquim se reencontram.



Quinta-feira



Joaquim revela que veio falar com Leopoldina e Anna cobra explicações do rapaz. Thomas se surpreende ao ver Joaquim falando com Anna e anuncia ao rival que está noivo da professora. Pedro tenta impedir que Joaquim deixe o palácio. Wolfgang afirma a Diara que comprará Idalina e Matias. Elvira se despede de Quinzinho. Pedro acredita que o autor de seu atentado seja Avilez. Chalaça procura Domitila e dois se beijam. Germana se emociona com a partida de Elvira. Joaquim invade o quarto de Anna e admira seus desenhos. Thomas tenta falar com sua noiva, mas ela o manda embora do palácio. Joaquim leva Anna para a aldeia dos índios.



Sexta-feira



Leopoldina reclama das traições de Pedro. Domitila pede para ir com Chalaça ao Rio de Janeiro. Pedro conta para Piatã que Joaquim está vivo. Wolfgang ensina Diara e Elvira a se portar à mesa. Cecília deixa o convento e pede à Madre para visitar Amália. Anna conversa com Olinto e Tibiriçá. Pedro fala para Thomas que Anna foi embora com Joaquim. Jacira questiona Anna sobre seus sentimentos por Joaquim. Domitila se apavora ao ver Felício em seu quarto com os filhos. Joaquim prepara uma oca para Anna dormir. Thomas chora por causa de Anna. Joaquim e Anna se amam.



Sábado



Chalaça salva Domitila e manda prender Felício. Joaquim pede a Ubirajara para se casar com Anna na aldeia. Anna fala de Piatã para Jurema e Jacira. Domitila ironiza o fato de Benedita tê-la denunciado a Felício. Tibiriçá sugere que Anna esteja grávida de Joaquim. Diara reclama das aulas de Elvira. Licurgo estranha ao ver Germana cuidar de Quinzinho. Idalina implora para Cecília não contrariar Sebastião. Thomas sofre com a falta de notícias de Anna. Tibiriçá, Ubirajara e Olinto preparam Joaquim para o casamento. Thomas descobre o segredo de Joaquim. Joaquim e Anna se casam.





