Melancolia é tema de série no programa Café Filosófico

O programa Café Filosófico deu início neste último domingo, dia 9 de abril, a uma série de três episódios que abordam o tema melancolia , sob curadoria de Maria Rita Kehl . O primeiro, intitulado Melancolia na infância , foi discutido pela psicóloga e psicanalista Julieta Jerusalinsky. Além dela, a arquiteta e urbanista Ermínia Maricato e o filósofo Vladimir Safatle participam, respectivamente, dos episódios seguintes. Vai ao ar às 21h, na TV Cultura.



Nascida em Campinas (SP), Maria Rita Kehl é ensaísta, jornalista e psicóloga formada pela Universidade de São Paulo (USP). Se formou mestra em Psicologia Social pela mesma universidade e doutora em Psicanálise pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Em 2010, foi vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria "Educação, Psicologia e Psicanálise", com o livro O Tempo e o Cão, e recebeu o Prêmio Direitos Humanos do governo federal na categoria "Mídia e Direitos Humanos".



Os episódios tutoreados por ela giram em torno de questões ligadas à melancolia, uma forma de sofrimento que torna a pessoa apática, mergulhada em uma grande tristeza.



Para dar início às discussões, Melancolia na infância foca no desequilíbrio deste sentimento quando extrapola os limites do individual e se torna coletivo, principalmente quando atinge um número crescente de crianças. Pensando nisso, Julieta Jerusalinsky alerta sobre o que acontece no momento em que a criança desiste até mesmo de sonhar e se entrega ao mundo do “tanto faz”. O primeiro programa pode ser visto ao longo da semana em diversas reprises na TV Cultura e TV Brasil.



Já em Melancolia na desigualdade urban a, Ermínia Maricato adverte para um alto grau de desencanto e solidão nas metrópoles. Em vez de as cidades serem espaços de convivência e socialização, as más condições de moradia, a dificuldade de mobilidade e ausência de espaços de lazer levam seus cidadãos a um estado de melancolia coletiva.



Finalizando as reflexões acerca do tema, Melancolia no poder discorre sobre o bloqueio e paralisação da imaginação e do desejo de agir. Vladimir Safatle palestra sobre o que acontece quando se deixa de acreditar que é possível mudar uma situação ou que vale a pena imaginar novos caminhos e ousar novas possibilidades.





