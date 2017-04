Você está: Notícias

Netflix divulga pôster e trailer da nova temporada de Sense8

Ontem, 18:36







O serviço de vídeo sob demanda Netflix divulgou nesta segunda-feira, dia 10 de abril, um novo pôster (confira acima) e vídeo promocional para a segunda temporada inédita do seriado Sense8 .



Sensates por sua natureza são uma ameaça aos segredos. Eles devem se unir e lutar por sua sobrevivência. Dos renomados gênios criativos Lana Wachowski, Grant Hill (Matrix, A Viagem) e J. Michael Straczynski (A Troca, de Clint Eastwood, Guerra Mundial Z), Sense8 se passa ao redor de oito personagens de diferentes partes do mundo, que têm uma alucinação violenta e logo se encontram mentalmente unidos por esta experiência. Eles se conectam e se tornam capazes de ver e falar uns com os outros como se estivessem no mesmo lugar, com acesso aos segredos mais profundos de cada um. Os oito não somente devem se adaptar à essa nova habilidade e aos outros, como também devem descobrir por que suas vidas estão correndo perigo.



Veja como a jornada épica deles se desenrola no novo trailer da temporada 2 de Sense8.











Na temporada 2 , forças do mal continuam a perseguir o grupo dos oito personagens conectados. Os sensates aprenderão mais sobre a BPO, a organização secreta que procura por eles e por outros como eles, e deverão trabalhar para se protegerem dessa organização que está nas ruas para caçá-los e matá-los.



A segunda temporada de Sense8 estreia mundialmente na Netflix na sexta-feira, 5 de maio.





