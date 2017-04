Você está: Notícias

Competição

RuPaul, a rainha das passarelas, estreia no canal Comedy Central

Vcfaz.tv - Ontem, 18:44







A partir de 15 de abril, às 23h, RuPaul , a drag mais famosa e bem sucedida do mundo, chega ao canal Comedy Central - e ela está em busca da próxima superstar dos Estados Unidos. “ RuPaul’s Drag Race ” estreia sua oitava temporada com muitas perucas e saltos mais altos do que nunca.



Neste divertido programa, que se tornou um hit da cultura pop, 12 das mais talentosas drags enfrentam diversos desafios - bem peculiares e imprevisíveis - para provar seu carisma, originalidade e habilidades. Todo esse esforço tem um único objetivo: ganhar a coroa, uma premiação em dinheiro (US$ 10.000) e o título de “ Próxima Superstar Drag dos EUA ” – além de muita visibilidade e fama.



Para esta temporada, RuPaul traz de volta os juízes Carson Kressley (Queer Eye, How to Look Good Naked), Ross Mathews (The Tonight Show, Chelsea Lately) e Michelle Visage (The RuPaul Show, Celebrity Big Brother), que serão acompanhados por celebridades – as mais badaladas do momento - para ajudá-los a decidir quem vai ficar, quem vai enfrentar um duelo de lip sync (dublagem) e quem terá de se despedir da passarela. Entre os jurados convidados estão Nicole Richie , Gigi Hadid , Marc Jacobs , Chanel Iman e Vivica A. Fox .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 1 comentário(s).