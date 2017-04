Você está: FabioTV

Xuxa encara novo rumo em programa similar da Globo

Nesta segunda-feira (03/04), a Record TV estreou “Dancing Brasil”. Xuxa Meneghel comanda a nova aposta da emissora em um cenário deslumbrante. Lindo. A iluminação acompanha a performance dos concorrentes. 14 famosos encaram a disputa.



Fabiola Gadelha, Bianca Rinaldi (atriz que tem a cara da Record), MC Gui, Richarlyson e Sheila Mello provocam mais curiosidade no telespectador. Leo Miggiorin chamou a atenção neste primeiro programa. Foi o ápice do show. Aliás, o ator já encarou desafios em programas de entretenimento, como o Saltibum, do Caldeirão do Huck, e Sufoco dos Artistas, no “Domingão do Faustão”. A Record acerta no júri. Fernanda Chamma, Jaime Arôxa e Paulo Goulart Filho demonstraram afinidade. Tom correto nas análises. Sem avacalhação. Com respeito.



Xuxa ganha mais uma oportunidade na emissora. O estilo norte-americanizado da apresentadora não despertou interesse. Aliás, a figura da Xuxa não consegue alavancar mais sozinha a repercussão no público de TV.



Realmente, há necessidade de apostar no formato. Por outro lado, “Dancing Brasil” entra no rastro do “Dança dos Famosos”. E isso não é bom. Passa a imagem de ser uma cópia. Mesmo que a Record tenha adquirido os direitos do formato.



O SBT já tentou apostar nesta modalidade de competição. Na década passada, o canal exibiu “Bailando por um Sonho”. Aliás, Jaime Arôxa foi jurado desta atração. Não foi um grande sucesso do canal. O “Dança dos Famosos” já tinha estreado um ano antes. Comparações foram inevitáveis. E o mesmo ocorre agora.



Sergio Marone é o repórter dos bastidores. Entrevista as celebridades após a dança. O moreno passa a imagem de “mil e uma utilidades”. Do noticiário sangrento do “Hoje em Dia” ao leve show de talento.



“Dancing Brasil” precisa encontrar uma identidade própria e se desvencilhar do similar quadro do dominical da TV Globo. Pelo menos, Xuxa encontrou um rumo mais adequado.



