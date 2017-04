Você está: FabioTV

"A Força do Querer" estreia com boa perspectiva

Nesta semana, a TV Globo estreou “A Força do Querer”. A nova novela de Gloria Perez tem a missão de resgatar o clima de folhetim. “Babilônia”, “A Regra do Jogo” e “A Lei do Amor” arranharam a mais tradicional faixa horária da TV brasileira. Foram novelas ruins que provocaram a fuga do telespectador.



Logo nestes primeiros capítulos, percebemos uma nítida homogeneidade no texto. Por incrível que pareça, isso é um oásis diante das recentes novelas exibidas. Há uma lógica na composição dos núcleos. A autora focou no que deveria ser focado até aqui. Não existe uma miscelânea de personagens que saem do nada e rumam a lugar nenhum.



O primeiro capítulo focou em dois acontecimentos no passado dos personagens que seguirão pelos capítulos restantes da trama. O grave incidente que envolveu Zeca (Marco Pigossi) e Ruy (Fiuk) em águas da Região Norte do Brasil, além da separação do casal formado por Bibi (Juliana Paes) e Caio (Rodrigo Lombardi).



“A Força do Querer” tem o mérito de valorizar Belém do Pará. A autora foca a cultura dos paraenses que raramente ganha amplo destaque na mídia nacional. É uma oportunidade de os brasileiros conhecerem o seu próprio País. Rio de Janeiro serve como contraponto.



Marco Pigossi volta à parceria com Isis Valverde que interpreta Ritinha, a protagonista da novela. Os dois atores arrasaram em “Boogie Oogie”. E devem repetir a performance. Isis traz nenhum ranço de Sandra. Já Pigossi traz um ar do Rafael. No decorrer da trama, isso deverá ser apagado. O ator é um dos talentos da emissora. Por outro lado, Juliana Paes e Rodrigo Lombardi resgatam a excelente parceria de “Caminho das Índias”. É impossível não lembrar de Maya e Raj.



Fiuk ganha a sua maior oportunidade na carreira. E isso é bom. É um ator carismático que sempre irradia boa energia na tela. Traz o ar de novidade no elenco. Outra história que deve ganhar boa repercussão é formada entre Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Ivana (Carol Duarte). Será que Gloria Perez assistiu “A Dona” e se inspirou no nome da personagem de Gabriela Spanic? A mãe não compreende o estilo da filha que foge da vaidade feminina.



Apesar do título não ser marcante, “A Força do Querer” deverá trilhar um caminho menos pedregoso em comparação às antecessoras. Tem elenco, história e a boa direção de Rogério Gomes.



Fabio Maksymczuk





