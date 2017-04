Você está: Notícias

Tubarão e faroeste animam as estreias da HBO e Telecine Premium

Os canais de televisão por assinatura HBO e Telecine Premium trazem duas grandes estreias para este sábado, dia 15 de abril, a partir das 22h.



Ethan Hawke, Denzel Washington, Chris Pratt e Haley Bennett estão em " Sete Homens e Um Destino ", estreia do Telecine Premium . Refilmagem do clássico faroeste de 1960, que por sua vez é um remake de "Os Sete Samurais" de Akira Kurosawa. Os habitantes de um pequeno vilarejo sofrem com os constantes ataques de um bando de pistoleiros. Revoltada com os saques, Emma Cullen deseja justiça e pede auxílio ao pistoleiro Sam Chisolm, que reúne um grupo especialistas para contra-atacar os bandidos.



Em " Águas Rasas ", em cartaz na HBO , Nancy (Blake Lively) é uma jovem médica que está tendo de lidar com a recente perda da mãe. Seguindo uma dica sua, ela vai surfar em uma paradisíaca praia isolada, onde acaba sendo atacada por um enorme tubarão. Desesperada e ferida, ela consegue se proteger temporariamente em um recife de corais, mas precisa encontrar logo uma maneira de sair da água.





