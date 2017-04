Você está: Notícias

Cinema Nacional

Longas "Gêmeas" e "Traição" são relançados remasterizados pelo Canal Brasil

Nesta quarta (12) e quinta (13), o Canal Brasil exibe os longas “Gêmeas” e “Traição” , respectivamente, remasterizados em alta definição. Ambas as produções são inspiradas na obra de Nelson Rodrigues (1912-1980) e trazem a atriz Fernanda Torres no elenco.



Dirigido por Andrucha Waddington, "Gêmeas" é baseado na crônica A Vida Como Ela É , de Nelson Rodrigues. As irmãs gêmeas idênticas Iara e Marilena (Fernanda Torres) vivem pregando peças nos homens ao se fazerem passar uma pela outra. Um dia, Marilena conhece Osmar (Evandro Mesquita), dono de uma autoescola, por quem se apaixona à primeira vista. O mesmo acontece com Iara, que decide seduzir o namorado da irmã sem que nenhum dos dois saiba. Para tal, finge ser Marilena em encontros furtivos com o jovem. Não demora muito, a irmã enganada acaba descobrindo a farsa graças a ingênuas indiscrições de Osmar. As duas estão decididas a ir às últimas consequências para ficar com o ingênuo jovem.



Em três episódios, "Traição" é marcado por uma ironia cortante sobre o adultério. O Primeiro Pecado , dirigido por Artur Fontes, é ambientado no Rio de Janeiro da década de 1950. Irene (Fernanda Torres) e Mário (Pedro Cardoso) se conhecem num ponto de ônibus. Mário descobre que ela é casada, mas ainda assim continua a vê-la. Isso até encontrá-la no apartamento de um amigo, onde uma inusitada revelação lhe é feita.



No segundo, Diabólica , de Cláudio Torres, a história se passa no Rio dos anos 1970. Geraldo (Daniel Dantas) anuncia seu casamento com Dagmar (Fernanda Torres), filha de um coronel. Na festa de noivado, ela chama a atenção do noivo para a irmã, Alice (Ludmila Dayer), de apenas 13 anos. Com o passar do tempo, a “Lolita” Alice vai se tornando mulher e começa a seduzi-lo. Os dois mantêm encontros secretos e, entre o amor e o ódio pela menina, Geraldo toma uma atitude extrema. Cachorro! , de José Henrique Fonseca, acontece no Rio dos anos 1990. Um marido traído (Alexandre Borges) surpreende a mulher (Drica Moraes) e o amante - seu melhor amigo - num quarto de hotel. Os três se envolvem numa sequência de violentos diálogos, brigas, revelações e tiros, até que são surpreendidos pelo garçom, que bate à porta do quarto, trazendo champanhe. O final é inesperado: a vingança pode ser ainda mais cruel do que a morte.



"Gêmeas" será exibido no dia 12 de abril , às 22h e "Traição" no dia 13 de abril , às 22h no Canal Brasil.





