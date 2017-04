SKY celebra o crescimento da TV pré-paga no Centro-Oeste

A TV pré-paga conquistou seu espaço no mercado de TV por assinatura em 2016. A operadora de multisserviços SKY apostou no SKY Pré-Pago desde o início do ano passado, o que resultou em um crescimento sustentável de mais de 80% em sua base de clientes no Centro-Oest e, na comparação com o total registrado em 2015. Em alguns Estados, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a operadora dobrou de tamanho.



“ Apostamos no SKY Pré-Pago e alcançamos um resultado muito positivo com esse produto em 2016. Reformulamos pacotes, aumentamos as opções de recarga, adequamos as características do produto ao nosso público-alvo e mercado, aumentamos a presença no varejo. Tudo isso contribuiu para o ano de sucesso do produto ”, diz Alfredo César de Souza, diretor de Pré-Pago da SKY. “ Para 2017, esperamos que as vendas continuem em ascensão. Acreditamos que a modalidade continuará tendo boa receptividade, pois é uma ótima opção para consumidores que não querem uma conta mensal e, ao mesmo tempo, também não pretendem abrir mão do entretenimento de qualidade que a TV paga oferece. ”