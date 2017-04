Você está: Notícias

Mercado

Conselho latino-americano de publicidade na TV anuncia saída de seu presidente

Vcfaz.tv - Hoje, 15:14







A LAMAC - Latin American Multichannel Advertising Council (Conselho latino-americano de publicidade na TV por assinatura, em português) anunciou a saída de Gary McBride do cargo de presidente e CEO do conselho a partir do próximo dia 30 de abril. O executivo regressará à indústria privada como empresário.



Gary McBride esteve à frente da LAMAC por 15 anos e é considerado um importante profissional, criando e transmitindo valores e posicionamentos referentes a publicidade no mercado de TV por assinatura em toda a américa latina, incluindo Brasil.



A LAMAC é uma associação sem fins lucrativos, formada e financiada por 53 redes televisivas pertencentes aos 7 principais grupos do mercado. Entre os canais estão A&E, AMC, Animal Planet, Boomerang, Cartoon Network, Cinecanal, CNN Chile, CNN en Español, CNN Internacional, Comedy Central, Discovery Channel, E! Entertainment, El Gourmet, Europa Europa, Film & Arts, Film Zone, FOX, FOX Life, FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FX, Glitz, H2, History, Home & Health, H TV, ID, Isat, Discovery Kids, Life time, Más Chic, MTV, Much Music, Mundo FOX, Nat Geo, Nickelodeon, Paramount Channel, Space, Studio Universal, Sundance Channel, SyFy, TBS, TCM, Telemundo internacional, TLC, TNT, TNT Series, Tooncast, TruTV, Universal Channel, VH1 e Warner Channel.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).