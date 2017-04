Você está: Notícias

Nova temporada na MTV

Elletra, do BBB17, e mais sete novos participantes entram em "Georgie Shore"

robertoscalon - Hoje, 15:18









Nesta quinta (13), a MTV estreia a 14ª temporada de "Georgie Shore" com a maior renovação da "família" já vista no reality show . O programa é a versão britânica de "Jersey Shore" acompanha a vida de amigos que vivem em uma casa na cidade de Newcastle.



Os veteranos Holly Hagan, Kyle Christie e Chantelle Connelly deixam a atração, que ganha oito novos membros. Scotty que daria uma pausa na participação na série, volta ao avançar da temporada. Novos membros do elenco se juntaram à série: Abbie Holborn, Billy Phillips, Chelsea Barber, Elettra Lamborghini, Eve Shannon, Sam Bentham, Sarah Goodhart e Zahida Allen.



Alguns são conhecidos dos realities da MTV , Sarah Goodhart e Zahida Allen já participaram de "Ex on the Beach" , com a primeira aparecendo na terceira temporada do show como a ex-namorada de Marty McKenna (antes de se juntar ao elenco de "Geordie Shore" ). Elettra Lamborghini também participa da nova temporada, ela é conhecida pela participação relâmpago na edição atual do "Big Brother Brasil" e do reality "Super Shore" .



A 14ª temporada de "Georgie Shore" estreia dia 13 de abril , às 21h na MTV .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).