History tem programação especial na Semana Santa

Hoje, 19:17







Duas produções inéditas chegam à tela do canal de televisão por assinatura History durante a Semana Santa: Raízes da Fé (Roots of Faith) e A Igreja Oculta (La Iglesia Oculta).



Exibida nos dias 10 e 11/4, às 21h, Raízes da Fé faz uma viagem pelas origens e crenças de oito importantes religiões. Em oito episódios, de segunda a quinta (13), às 22h40, A Igreja Oculta desvenda segredos, práticas e os recentes escândalos da Igreja Católica Apostólica Romana.



Raízes da Fé promove uma viagem ao coração de oito religiões e crenças antigas que iluminaram o mundo ao longo da história, lugares de culto, rituais, valores e símbolos antigos e modernos. O objetivo é descobrir o que une os homens mais do que qualquer outra coisa, o que é essa fé ou esperança que leva a Deus e ao próximo, ao mesmo tempo. Os protagonistas são todos os fiéis, homens e mulheres, bem como pastores, monges e guias espirituais em geral, que por meio dos seus testemunhos levam à descoberta das verdadeiras raízes da fé.



Já em A Igreja Oculta , produção original que também estreou no dia 10 de abril (22h40), o foco é a Igreja Apostólica Romana . Em oito episódios, a série investiga os casos de corrupção, ambição e disputa de poder dentro da Igreja Católica. A Igreja Oculta mostra como muitas das mensagens de Jesus têm sido mal interpretadas ao longo dos séculos, ao mesmo tempo em que investiga os interesses ocultos por trás dessas mudanças.





