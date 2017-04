Você está: Notícias

Nat Geo exibe o especial Sexta-feira Santa

O canal de televisão por assinatura Nat Geo preparou uma programação especial para esta sexta-feira, dia 14 de abril, a partir das 15h30, com episódios e documentários sobre a semana santa para o cristianismo.



Confira abaixo a lista dos episódios na sequência:



Mulheres Bíblicas – Eva



A história de Eva começa com uma visão de solidão, companheirismo, desejo e amor. Ela conta como a primeira mulher desistiu de uma vida fácil em um cenário idílico e em vez disso prefere buscar sabedoria e intimidade com o seu homem. Estereótipos de Eva assombram a nossa visão social das mulheres de hoje.



Mulheres Bíblicas – Jezabel



Talvez nenhuma mulher bíblica é mais odiada do que Jezabel. O nome dela existe até hoje como sinônimo feminino para o mal. A história de Jezebel é uma rica mistura de acontecimentos históricos, interpretação alegórica e licença metafórica. No clímax de sua longa luta para trazer o culto pagão ao reino de Israel, a rainha Jezebel paga um preço terrível. Para autoras feministas modernas, Jezabel é uma das mulheres mais intrigantes nas Sagradas Escrituras. Embora denunciada como uma assassina, prostituta e inimiga de Deus, alguns ainda encontram motivos para admirar essa antiga rainha.



O Poder de Jesus – O Cristianismo



Depois de quase três séculos, os seguidores de Jesus passaram por uma sucessão de perseguições, mas nenhuma tão severa quanto a Grande Perseguição de Diocleciano. Embora muitos cristãos tenham morrido, mais uma vez o Cristianismo vence, desta vez com uma hierarquia organizada unida pela luta pela sobrevivência. Ela tornou-se a Igreja. Agora o Imperador Constantino, reconhecendo seu espírito indomável e com seus inimigos ainda adorando deuses pagãos, adota o Cristianismo, muda a capital de Roma para Constantinopla e começa a cristianizar seu império. Juliano, depois dele, tenta tirar o poder dos Cristãos mas o vínculo entre a Igreja e o Estado é irreversível e, até o ano de 381 d.C., Teodósio condena o paganismo e proclama o Cristianismo como a única religião legal. A fé evoluiu do crucifixo de Jesus em uma força política e religiosa, permanentemente entrelaçada no tecido do Império Romano.



Os Mistérios de Jesus Cristo



Os cristãos têm tentado tocá-lo há 20 séculos. Agora, três teorias polêmicas sobre Jesus são colocadas à prova para ver se Ele pode ferir, bem como curar. É possível que os crentes vivenciem sua dor e sofrimento na cruz através de estigmas? Jesus foi casado com Maria Madalena e chegou a ter filhos com ela? Será que o Santo Sudário contém o verdadeiro sangue de Cristo? Cientistas e céticos entram em cena e conduzem testes de laboratório, análise de fibras e datação por carbono 14, chegando inclusive a revelar os segredos por trás de dois truques. Mas será que eles podem descobrir o que é real?





