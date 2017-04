Você está: Notícias

"A História Bêbada", do Comedy Central, vira quadro do programa de Gentili no SBT

robertoscalon - Hoje, 13:48









Nesta quinta-feira (13), o "The Noite" estreia seu mais novo quadro: 'A História Bêbada - Drunk History' . Com supervisão artística e apresentação de Danilo Gentili – que também participa em um episódio como narrador – a atração é fruto de uma parceria inédita entre Comedy Central e SBT , com produção da Mixer Films.



No canal pago Comedy Central o programa vai ao ar toda segunda, às 23h e, após as exibições inéditas, as histórias recontadas no programa serão também exibidas durante ‘The Noite com Danilo Gentili’ semanalmente. No quadro, enquanto um convidado divide com o telespectador sua versão de um fato histórico do Brasil, um grupo de atores interpreta a narrativa. Todas as histórias são baseadas em fatos reais, entretanto, deve-se considerar que todos os narradores terão consumido algumas doses de álcool. E aí, a tal liberdade “etílico-poética” toma conta da cena.



Além de Gentili, outras personalidades do humor e da televisão participam da produção como narradores: Diogo Portugal, Patrick Maia, Thiago Ventura, Léo Lins, Juliana Oliveira, Ben Ludmer, entre outros. Alexandre Herchcovitch, um dos maiores nomes da moda nacional, também bebeu “uns bons drinks” para narrar um dos fatos históricos do Brasil: a Guerra dos Farrapos. A produção contou ainda com a participação especial de convidados para as encenações das histórias narradas, como Leão Lobo, Rita Cadillac, Carlos Moreno e o cantor e humorista Falcão, contabilizando um total de 250 personagens interpretados, mais de 680 trocas de roupas ao longo dos episódios e mais de uma tonelada de figurinos de época destinados à caracterização.



Alguns dos fatos históricos que serão relatados ao longo da temporada são: ‘A Independência do Brasil – A História não contada’, ‘Dom Pedro I e Marquesa de Santos – o primeiro nude do Brasil’, ‘Maria Quitéria – a Joana d’Arc brasileira’, ‘Carlota Joaquina – a ninfomaníaca que odiava o Brasil’, ‘Lampião – sua paixão pela moda’, ‘Chica da Silva – de escrava a rainha’, ‘Santos Dumont e Princesa Isabel – a amizade nada colorida’, ‘Chalaça – o melhor amigo de Dom Pedro’ e ‘Oswald de Andrade – o maior mulherengo do Brasil’.



O "The Noite com Danilo Gentili" vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir da meia noite, no SBT.





