Você está: Notícias

"Angeli, The Killer"

Canal Brasil estreia animação baseada na obra do cartunista Angeli

robertoscalon - Hoje, 14:04









Série de animação livremente inspirada na obra e na personalidade do cartunista Angeli, “Angeli The Killer” estreia no Canal Brasil no sábado (15).



Dono de uma comicidade debochada, o cartunista cria, desde a década de 1980, personagens icônicos do universo da animação, como a alcoólatra Rê Bordosa, o punk Bob Cuspe, os hippies Wood e Stock e a ninfomaníaca Mara Tara. Eles, claro, estão presentes nos 13 episódios da atração, animada em forma de stop motion com o uso de áudio. Os tipos são dublados por gente como Alessandra Negrini e Paulo Cesar Pereio.



A série produzida e dirigida por Cesar Cabral nasceu do curta-metragem “Dossiê Rê Bordosa”, filme que ganhou mais de 70 prêmios desde seu lançamento, em 2008. A construção do programa parte da mescla de uma estrutura documental, que tem início com entrevistas com o próprio cartunista, e com adaptações livres de seus personagens e de suas histórias. Cada episódio foi desenvolvido a partir de uma pauta específica inspirada em temáticas urbanas , com altas doses de críticas e tintas carregadas no humor ácido, características do trabalho de Angeli.



No primeiro, intitulado “Taras, Tabus e... Tubaína” , o chargista fala sobre suas preferências sexuais e convoca algumas de suas criações como Mara Tara (Alessandra Negrini), Rhalah Rikota (André Abujamra) e Bibelô (Paulo Cesar Pereio).



"Angeli, The Killer" estreia dia 15 de abril , às 23h45 no Canal Brasil .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).