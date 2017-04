Vivo TV abre sinal da MTV e A&E para todos os clientes

As novidades da Vivo TV continuam durante o mês de abril. Após liberação dos canais Comedy Central e Nickelodeon , disponíveis até os dias 21 e 23 de abril, agora é a vez da operadora liberar os sinais da MTV (de 15 de abril a 1º de maio) e A&E (de 19 de abril a 1º de junho) para todos os clientes sem custo adicional.



Durante esses períodos, os assinantes poderão acompanhar as estreias dos principais realities da MTV, como a 4ª temporada de Adotada , a 14ª temporada de Georgie Shore e a 5º temporada de Are You the One USA .



Já os fãs de série poderão aproveitar a estreia de Bull . Protagonizada por Micheal Weatherly (NCIS) como o dr. Jason Bull, BULL é uma comédia dramática inspirada no começo de carreira do Dr. Phil McGraw, fundador de uma das empresas de assessoria e preparação para julgamentos mais bem-sucedidas de todos os tempos. A série estreia no dia 20 de abril, às 23h15.