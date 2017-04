Você está: Notícias

Última temporada de Bones estreia no FOX Life

Nesta quinta-feira, dia 13 de abril, o canal de televisão por assinatura FOX Life tem duas estreias seguidas, a partir das 22 horas. Os fãs de Bones podem comemorar pois chega ao canal a 12ª temporada - a season finale da série de sucesso protagonizada por Emily Deschanel e David Boreanaz , que segue a história da antropóloga forense Temperance Brennan (Deschanel) e o agente especial do FBI, Seeley Booth (Boreanaz).



A última temporada celebrará a originalidade da série encerrando as histórias de Brennan, Booth e a equipe do FBI de Jeffersonian. Retornam as estrelas convidadas favoritas dos fãs, um casamento, a história épica de um assassino em série, além do casamento de Booth e Brennan ser posto à prova. Não faltará uma última leva de assassinatos sangrentos e novas investigações.



O primeiro episódio, intitulado “ The Hope in the Horror ”, começa às 22 horas e continua de onde terminou na última temporada – Brennan sequestrada pela ex assistente Zack Addy, enquanto Booth e os demais procuram por ela desesperadamente. Encontrar Brennan é apenas o início dos problemas.





