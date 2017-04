Você está: Notícias

A&E estreia com exclusividade a série Bull

No dia 20 de abril, às 23h15, o canal de televisão por assinatura A&E estreia com exclusividade a esperada série Bull , protagonizada por Michael Weatherly (NCIS) como Dr. Jason Bull. Brilhante, impulsivo e encantador, Dr. Bull é um psicólogo e mestre manipulador supremo, combinando como ninguém a psicologia, a intuição humana e os dados da mais alta tecnologia para chegar ao fundo da mente dos jurados, advogados, testemunhas e acusados em cada um dos casos em que atua.



Em sua empresa Trial Analysis Corporation, Bull conta com uma equipe notável de especialistas que o ajudam na tarefa de dar forma, até o último detalhe, às narrativas de seus clientes submetidos a julgamentos.



São eles, seu engenhoso ex-cunhado Benny Colón, interpretado por Freddy Rodríguez (The Night Shift, Six Feet Under, Ugly Betty), um advogado que atua como defensor nos julgamentos simulados da empresa; Marissa Morgan, protagonizada por Geneva Carr (Law and Order: Criminal Intent), uma especialista em neolinguística do Departamento de Segurança Nacional; a ex-detetive do Departamento de Polícia de Nova York Danny James, interpretada por Jaime Lee Kirchner (Necessary Roughness, Mercy), uma investigadora dura e altamente confiável; a hacker Cable McCrory, protagonizada por Annabelle Attanasio (The Knick), uma millenial arrogante, encarregada de coletar toda a informação cibernética possível; e Chuck Palmer, interpretado por Chris Jackson (Oz, The Good Wife, Moana), um estilista e ex-jogador de futebol americano, a cargo de tudo relacionado com o aspecto visual e estético dos clientes no momento do julgamento.



Deste modo, enfrentando julgamentos de alto risco, com todas as probabilidades contra, a fórmula Bull – um notável conhecimento da natureza humana, três PhDs e uma equipe de primeira classe – gera as estratégias vencedoras para inclinar a balança em benefício de seus clientes.





