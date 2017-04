Você está: Notícias

Ricky Martin se junta ao elenco de "Versace: American Crime Story"

A premiada franquia “ American Crime Story ”, do canal FX , com o inconfundível selo de Ryan Murphy, Nina Jacobson e Brad Simpson, continua somando estrelas na terceira temporada: “ Versace: American Crime Story ”. Assim anunciaram que Ricky Martin , ator e cantor porto-riquenho, vencedor de diversos Prêmios Grammy®, foi eleito para interpretar Antonio D’Amico , que foi o companheiro de toda a vida do estilista de moda italiano Gianni Versace , que foi assassinado em 1997.



Ator consumado, com aparições como estrela convidada em sucessos como " Glee " e em obras aclamadas da Broadway como " Evita " e " Os Miseráveis ", Ricky Martin continua lotando estádios, cativando a audiência em todo o mundo e agora se unirá a um elenco brilhante que inclui Édgar Ramirez como Gianni Versace, Penélope Cruz como sua irmã Donatella, e Darren Criss como o serial killer Andrew Cunanan.



Com Ryan Murphy, Nina Jacobson e Brad Simpson como produtores executivos e a produção da Fox 21 Television Studios e FX Productions:“Versace: American Crime Story”, chegará ao FX em 2018.





