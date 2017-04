Você está: Notícias

Estreia de Prison Break deixa FOX na liderança

O canal pago FOX anunciou que obteve excelentes resultados em audiência na América Latina com o retorno explosivo de “ Prison Break ” uma das series ícone do canal. O primeiro episódio de “ Prison Break ” foi visto por 1.6 milhões de telespectadores que posicionaram a FOX como o canal #1 da TV paga na Argentina, Brasil, Colômbia e Chile.



A exibição do primeiro episódio de “ Prison Break ” foi contundente entre os millennials no Brasil com a audiência mais alta registrada na FOX durante este ano: 2.13 pontos, superando a concorrência mais próxima em 42%. O sucesso também aconteceu na Argentina, onde o primeiro episódio alcançou 2.09 pontos, enquanto na Colômbia, o retorno dos irmãos alcançou 2.01 pontos de audiência. No Chile o regresso na FOX registrou 1.38 pontos.



Paralelamente, milhares de fãs manifestaram seu entusiasmo durante o dia da estreia com a hashtag #PrisonBreak que foi Trending Topic a nível global liderando as conversas sobre o show.





