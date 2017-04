FashionTV Brasil estreia nova identidade visual e programação

Com o objetivo de apropriar-se de um conceito ainda mais brasileiro, sempre valorizando a moda no país, o canal de televisão por assinatura FashionTV Brasil , único canal focado 100% em moda, apresenta sua nova identidade visual e programação a partir da meia-noite do dia 17 de abril.



Distribuído para todo o país para mais de 4 milhões de pessoas através das operadoras de TV por assinatura como Vivo TV , Sim TV e Cabo Natal , o Fashion TV Brasil passou por um intenso processo de mudança em sua programação e identidade visual.



As alterações buscam, principalmente, assumir sua nacionalidade. O diretor, Ramiro Azevedo, explica que o único canal que dedica 24 horas de sua programação à moda no país, iniciou este processo de reposicionamento há aproximadamente 1 ano. “ A nova identidade visual está muito mais leve e mais vibrante. Esta opção estética foi definida a partir de um processo de reavaliação dos conceitos da marca e de um estudo aprofundado do público-alvo do canal, com o auxílio de consultorias especializadas em marketing, brand e moda, como a do publicitário Marcos Allan ”.



A criação e a produção das novas peças foi executada pela equipe de arte da Box Brazil , a partir da nova linha conceitual desenvolvida pela Bruce Commercial Creativity, de Regis Montagna. Entre as peças que foram remodeladas, estão as aberturas de programas, as chamadas da programação e a identidade sonora do canal.



Além das mudanças no pacote gráfico, novas produções brasileiras estreiam no canal a partir deste mês. Entre as novidades, os destaques ficam por conta da série “ Nós, Os Fashionistas ”, com o consagrado estilista Dudu Bertholini, a série “ Mister Miss ”, em que o missólogo Evandro Hazzy tenta buscar entre sete mulheres previamente selecionadas, aquela que reúne os atributos fundamentais que a tornam especial, e a atração “ Fashion Click ”, com os principais fotógrafos de moda do Brasil.



José Wilson da Fonseca, vice-presidente da Box Brazil, destaca que as mudanças no canal aumentam mais a responsabilidade da empresa. “ FashionTV Brasil é o único canal de TV 100% voltado para o universo da moda no país, o que aumenta ainda mais nossa responsabilidade em ter uma programação a altura da moda brasileira, considerada, por muitos, uma das mais criativas do mundo ”.