Cinema

Eles estão de volta! Velozes e Furiosos 8 chega aos cinemas brasileiros

Vcfaz - Ontem, 11:40







Eles estão de volta!





O longa Velozes e Furiosos estreia sua oitava continuação nesta quinta-feira, dia 13 de abril, nas principais salas de cinema do país.





Desde a estreia do primeiro filme, há 16 anos, o longa já acumula quase 4 bilhões de dólares em bilheteria.





Confira os principais filmes que estreiam no país nesta quinta, dia 13 de abril:





Velozes e furiosos 8



Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) estão curtindo a lua de mel em Havana, mas a súbita aparição de Cipher (Charlize Theron) atrapalha os planos do casal. Ela logo arma um plano para chantagear Dom, de forma que ele traia seus amigos e passe a ajudá-la a obter ogivas nucleares. Tal situação faz com Letty reúna os velhos amigos, que agora precisam enfrentar Cipher e, consequentemente, Dom.















Apesar da noite



Lenz deixa a Inglaterra e retorna a Paris em busca de Madeleine, que desapareceu em circunstâncias incertas. Ele conhece Hélène, uma enfermeira em luto com a perda de seu filho. Assim começa uma história de amor febril em um cenário de tristeza, paixão, sexo, sadomasoquismo e autodestruição. Uma exploração sensual do lado obscuro do amor, um retrato íntimo do ciúme e do arrependimento.













Una



Quinze anos após o término de um complicado relacionamento, Ray e Una reencontram-se quando ela chega sem avisar em seu escritório buscando respostar sobre o abuso que sofreu. Ray fez uma nova vida para ele, mas ambos terão que revisitar sua relação e escavar um inabalável amor danificado.















Variações de Casanova



Dois contos sobre o mítico escritor italiano Giacomo Casanova, um dos sedutores mais famosos de todos os tempos.















Martírio



Uma análise da violência sofrida pelo grupo Guarani Kaiowá, uma das maiores populações indígenas do Brasil nos dias de hoje e que habita as terras do centro-oeste brasileiro, entrando constantemente em conflito com as forças de repressão e opressão organizadas pelos latifundiários, pecuaristas e fazendeiros locais, que desejam exterminar os índios e tomar as terras para si.















A família Dionti



Neste filme que mistura o fantástico e a realidade, uma mãe apaixona-se, evapora e desaparece. Josué sonha com a volta da mulher a cada chuva, enquanto cria sozinho os dois filhos: Serino, que é seco e chora grãos de areia, e Kelton, que se derrete com a chegada de Sofia, uma garota de circo.















As falsas confidências



Dorante, um homem sem dinheiro, é contratado como secretário por Araminte, uma rica viúva por quem ele está secretamente apaixonado. O criado Dubois fará tudo o que pode para Araminte se apaixonar por Dorante também. Baseado na peça Les fausses confidences, de Marivaux.















Stefan Zweig - Adeus, Europa



Episódios da vida do escritor Stephan Zweig con enfoque principal em seu exílio sulamericano (Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bahia e Petrópolis)













