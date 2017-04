Você está: Notícias

Discovery estreia nova temporada de "Ilha das Cobras: Caçadores do Tesouro Perdido"

Vcfaz - Hoje, 11:44







Cork Graham, líder da expedição que procura por uma arca de ouro inca, não desistiu de seu objetivo e agora está mais obstinado do que nunca. A partir de 16 de abril, às 21h30, os “Domingos Extremos” do canal Discovery continuam a acompanhar a missão Cork com a segunda temporada de Ilha das Cobras: Caçadores do Tesouro Perdido .



Ao final da primeira temporada, Cork estava convencido de que a equipe chegou muito perto de descobrir o paradeiro da arca onde repousam milhões de dólares em ouro inca. Seu companheiro de jornada, Jemery, assumiu o risco de voltar à Ilha da Queimada Grande sem a equipe. Lá, Jeremy esgotou todas as possibilidades: ele e Cork chegaram à conclusão de que tesouro existe, mas não está na ilha. Assim teve início a segunda fase da expedição que a nova temporada documenta em sete episódios de uma hora.



Dessa vez, o ponto de partida é um artefato que Cork e Jeremy encontraram na selva do Paraguai: uma faca inca que é indício de que o “ Tesouro da Trindade ” pode estar escondido nas matas do continente e um convite irrecusável para os amigos expedicionários.





