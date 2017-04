Você está: Notícias

Bis presta homenagem ao cantor Prince

O canal pago Bis exibe na sexta-feira, dia 21 de abril, a partir das 22h, o documentário " Purple Reign " do Prince, em homenagem ao primeiro ano sem o cantor, morto em 2016.



Prince foi um dos artistas mais influentes da música pop durante seus 40 anos de carreira. Cantor, compositor, multi-instumentista e ator, ele teve o talento reconhecido com sete Grammys, um Oscar e um Globo de Ouro.



O documentário inédito produzido após a sua morte inclui entrevistas, depoimentos de fãs e profissionais, imagens de arquivo e trechos de performances como “Purple Rain”, “Let’s Go Grazy” e “Best of You”.





