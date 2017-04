Nova temporada de Sou Luna chega ao canal Disney

Após cativar o mundo todo com uma história mágica, canções inesquecíveis e muita patinação, o encontro mais esperado por todos os fãs de Sou Luna já tem data e hora marcadas. A nova temporada chega à tela do Disney Channel no dia 17 de abril, às 19h30, para continuar a intrigante história de Luna, Matteo e os personagens do Jam & Roller.



“ Estamos orgulhosos porque a primeira temporada de Sou Luna ocupou um lugar privilegiado nas múltiplas plataformas onde foi transmitida, graças aos fãs que participaram desta experiência, emocionando-se, dançando, cantando, interagindo e até gerando o seu próprio conteúdo ”, disse Cecilia Mendonça, Vice-presidente e General Manager, Disney Channels Latin America, The Walt Disney Company Latin America. “ Com este entusiasmo, nesta segunda temporada continuaremos oferecendo novos conteúdos relevantes, histórias com os personagens favoritos da nossa audiência e música com a qualidade que nos caracteriza, com atividades que inspiram hábitos de vida saudável ”, acrescentou.



Gravada em Buenos Aires, Argentina, e produzida pela Pol-ka, a nova temporada de Sou Luna começa quando todos voltam para casa após as férias e, pouco a pouco, começam a enfrentar novos desafios individuais e em grupo. Enquanto Luna segue em direção a uma verdade reveladora, Matteo descobre a sua verdadeira paixão e aprende a enfrentar o seu exigente pai. Todos os personagens viverão histórias intrigantes e embarcarão na busca e na reafirmação de suas próprias identidades.