The Blacklist: Redemption chega à TV brasileira nesta quinta

Nesta quinta-feira, 13 de abril, às 22h, o canal pago AXN estreia a primeira temporada de The Blacklist: Redemption . Spin-off de um dos títulos de maior sucesso da televisão mundial, a série mostra a inusitada união dos personagens Tom Keen, papel de Ryan Eggold, e Susan "Scottie" Hargrave, interpretada pela atriz Famke Janssen.



Já no primeiro capítulo, o agente disfarçado Tom Keen se alia a Susan "Scottie" Hargrave, a astuta e brilhante líder de uma organização mercenária secreta formada pelos criminosos mais ariscos da famosa lista negra de Red Reddington. Em busca de redenção por suas transgressões do passado, o grupo irá resolver problemas que o governo nem ousa chegar perto.



Além de Ryan Eggold – no ar desde 2013 em “The Blacklist” – e de Famke Janssen, o elenco da série conta ainda com Tawny Cypress, Adrian Martinez e o ator queniano Edi Gathegi.





