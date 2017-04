Você está: Notícias

Vivo TV faz seleção especial com os filmes da saga Velozes e Furiosos

Com a estreia do oitavo filme da franquia Velozes e Furiosos nos cinemas de todo o Brasil, o Vivo Play – serviço de vídeo exclusivo da Vivo TV – fez uma seleção especial com os sete primeiros filmes da série, para esquentar os motores dos amantes de velocidade.



Velozes e Furiosos 8 é protagonizado pelo astro Vin Diesel e marca a chegada das atrizes vencedoras do Oscar, Charlize Theron e Helen Mirren. A direção é de F. Gary Gray.



Com o Vivo Play , o assinante pode assistir quando e onde quiser todos os filmes do Especial Velozes e Furiosos pela TV, tablet, smartphone e computador. O acesso ao serviço é gratuito.





