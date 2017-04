Você está: Notícias

Mercado

Oi TV realiza novo aumento de preço em menos de 6 meses

A operadora de multisserviços Oi realizou um novo aumento nos valores de seus pacotes de TV paga nesta quarta-feira, dia 12 de abril. O reajuste anterior havia ocorrido no início de novembro de 2016, há menos de 6 meses.



A partir de agora, o novo assinante passa a pagar R$ 129,90 no pacote Start HD (o valor anterior era de R$ 99,90) fora dos combos.



O plano intermediário MIX HD passa a custar R$ 149,90. Um aumento de 30 reais em relação ao antigo valor fora do combo (R$ 119,90).



O pacote mais completo, Total HD , passa a custar R$ 179,90. O valor antigo era de R$ 149,90.



Combo



Os assinantes que optarem por assinar os pacotes dentre de um combo residencial pagarão um valor mais em conta. O Start HD sai por R$ 79,90, o Mix HD por R$ 99,90 e o Total HD por R$ 129,90.





