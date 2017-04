Você está: Notícias

Arte 1 estreia sinal em alta definição nas operadoras NET e Claro HDTV

As operadoras de multisserviços NET HDTV e Claro HDTV estrearam nesta quinta-feira, dia 13 de abril, o sinal em alta definição do canal pago Arte 1 . A programação já pode ser conferida no canal 553 das duas operadoras.



“ Estamos muito felizes com as possibilidades que se abrem para o canal. Esse passo é fundamental para crescermos num mercado em que o olho humano só entenderá o digital, o HD, o 4K ”, afirma Caio Luiz de Carvalho, diretor executivo do canal Arte 1.



Lançado oficialmente em março de 2013, o canal já recebeu a Menção Honrosa do Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, pela iniciativa de criação de um canal de cultura, em 2013. No ano seguinte, foi agraciado com o Prêmio ABCA 2014, na categoria de difusão das artes visuais na mídia.



O canal Arte 1 oferece conteúdos especialmente pensados para quem se interessa por arte e abre espaço para produções nacionais e internacionais, independentes e premiadas. Dança, música clássica e popular brasileira, artes visuais, literatura, teatro, ópera, séries, documentários, cinema clássico e contemporâneo.





